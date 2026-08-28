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Nord Sud Ovest Est, gli 883 dalla vetta alla crisi nei nuovi episodi della serie: il gran finale è da lacrime

La storia degli 883 continua nella seconda e ultima stagione della serie Tv targata Sky, che mostra come la notorietà abbia messo in crisi il duo

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Nord Sud Ovest Est, gli 883 in crisi nella seconda stagione: il nuovo trailer
Sky

Il racconto sulla nascita e l’evoluzione degli 883 giunge al termine. In arrivo questo autunno su Sky e in streaming su NOW, la miniserie in otto puntate diretta da Sydney Sibilia torna con un nuovo capitolo intitolato Nord Sud Ovest Est, seguito diretto del primo blocco di episodi Hanno ucciso l’Uomo Ragno.

La storia degli 883 continua con Nord Sud Ovest Est: dalla vetta al crollo nel nuovo trailer

Al centro degli eventi c’è la fase più intensa della carriera del duo lombardo. Raggiunta la cima delle classifiche musicali grazie al secondo album, Max Pezzali e Mauro Repetto – interpretati nuovamente sul set da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli – si trovano ad affrontare gli effetti collaterali di una notorietà improvvisa. L’impatto con il mondo dello spettacolo comincia a incrinare la loro intesa storica, trasformando quello che era un sogno condiviso in una prova di maturità per entrambi.

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Gli spostamenti della band faranno da sfondo alle vicende personali, portando i protagonisti dalle passerelle di Milano fino al tanto desiderato viaggio negli Stati Uniti. Accanto ai due attori principali confermata la presenza di diversi volti già noti al pubblico: Roberto Zibetti nel ruolo del discografico Claudio Cecchetto, Ludovica Barbarito nelle vesti di Silvia, Davide Calgaro nel ruolo di Cisco, Edoardo Ferrario ad interpretare Pierpaolo. La serie chiude così il cerchio sulla storia della band, mostrando come le pressioni del successo abbiano lentamente trasformato la vita dei due ragazzi di provincia.

Elia Nuzzolo al cinema: i ruoli oltre Max Pezzali

Prima di interpretare Max Pezzali nella serie sugli 883, Elia Nuzzolo si è fatto notare dal grande pubblico per un altro ruolo da protagonista legato al mondo della musica e della televisione. Ne La Storia, serie TV diretta da Francesca Archibugi (tratta dal celebre romanzo di Elsa Morante), ha interpretato il ruolo di Nino, il figlio maggiore di Ida (Jasmine Trinca). Nella miniserie Rai Mike, diretta da Giuseppe Bonito sulla vita di Mike Bongiorno, Elia Nuzzolo ha vestito i panni di Mike Bongiorno da giovane, raccontando gli anni della giovinezza del celebre conduttore, tra la prigionia durante il fascismo e le sue prime esperienze.

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