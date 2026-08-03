Noos, la battuta di Alberto Angela infiamma i social. La frecciata politica che non ti aspetti: "Decerebrato" Tra complimenti per la qualità, osservazioni sull'orario e una battuta che molti hanno interpretato come una frecciatina politica, la serata di Noos infiamma i social.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Noos – L’avventura della conoscenza è tornato in prima serata su Rai 1 con una nuova puntata ricca di argomenti che hanno spaziato dalla neuroscienza alla geopolitica, passando per alimentazione, tecnologia, paleontologia e medicina. Alberto Angela ha guidato ancora una volta il pubblico in un viaggio tra scienza e attualità, affiancato dagli ormai abituali esperti della trasmissione. Come spesso accade, però, oltre ai contenuti affrontati in studio, a catturare l’attenzione sono state anche le numerose reazioni apparse su X durante e dopo la messa in onda, tra apprezzamenti, critiche e interpretazioni di alcuni momenti diventati subito virali.

Gli spettatori promuovono Alberto Angela, ma c’è chi critica il ritmo

Nel corso della serata si è parlato dei meccanismi della paura con Giorgio Vallortigara, del rapporto tra rischio e coraggio con Hervé Barmasse, dell’alimentazione con Elisabetta Bernardi, della corretta conservazione delle uova con Dario Bressanini e di molti altri temi, senza dimenticare lo spazio dedicato al film Buen Camino con Checco Zalone.

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Sui social, tuttavia, il dibattito si è concentrato soprattutto sulla conduzione di Alberto Angela. Molti utenti hanno ribadito la loro stima nei confronti del divulgatore, come dimostra un commento molto condiviso: "Alberto Angela è sempre eccezionale, Noos è per me il migliore dei suoi programmi e, tra l’altro, in esso il professionista non usa nemmeno l’inutile e fastidioso stile recitato che usa in Ulisse. Chapeau". Accanto agli elogi, però, non sono mancate osservazioni più critiche. Un telespettatore, ad esempio, ha scritto: "Alberto è un fuoriclasse nei reportage e nelle ‘esterne’, ma in studio è impacciato, compassato, quasi lento. Va detto", un giudizio che ha aperto una discussione sul diverso stile adottato dal conduttore nelle parti registrate rispetto a quelle realizzate in studio.

Noos: la battuta sul "leader decerebrato" scatena le interpretazioni social

Uno dei momenti che ha fatto maggiormente discutere è arrivato durante l’intervento dedicato ai meccanismi del cervello. Nel raccontare un esperimento sui pesci, è stato spiegato: "Van Holst ha preso uno di questi pesciolini e gli ha tolto la parte frontale del cervello, producendo un animale incredibilmente audace e coraggioso. Questo pesciolino quando vedeva qualcosa di interessante lasciava il gruppo e andava a cercarlo. La cosa interessante era quello che facevano gli altri, che vedendo questo compagno audace e coraggioso prendevano a inseguirlo, e in breve tempo lui diventava il leader, ma questi pescetti non si rendevano conto che il loro era un leader totalmente decerebrato". A quel punto Alberto Angela, sorridendo, ha commentato ridendo con un semplice "Quante similitudini", una frase che ha immediatamente acceso l’immaginazione degli utenti di X.

Tra i messaggi più condivisi si legge: "Signore e signori, Alberto Angela ha servito", mentre un altro utente ha osservato: "Pov, vuoi fare satira politica ma sei anche divulgatore". C’è poi chi ha provato a individuare il destinatario della presunta frecciata, scrivendo: "Per me era rivolto a Trump", e chi invece ha preferito un riferimento più generico: "Anche noi abbiamo tante guide decerebrate". Naturalmente si tratta di interpretazioni dei telespettatori, dal momento che Alberto Angela non ha mai esplicitato alcun riferimento politico nel corso della trasmissione.

Critiche anche all’orario e agli ospiti

Non sono mancati nemmeno commenti dedicati ad alcuni ospiti presenti in puntata. In particolare, qualcuno ha scritto: "Dario Fabbri ‘analista geopolitico di Noos’. E poi ci si chiede perchè quella trasmissione va male.", esprimendo un’opinione negativa sulla scelta dell’ospite. Infine, qualche spettatore ha puntato il dito contro la collocazione oraria del programma, ritenuta troppo tardiva per una trasmissione divulgativa, come chi ha scritto: "Fatelo iniziare alle 22 già che ci siete". Insomma, anche questa settimana Noos – L’avventura della conoscenza è riuscito a far parlare di sé. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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