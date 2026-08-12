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Noos, Alberto Angela cambia giorno per salvarsi: perché va in onda stasera 12 agosto

Noos – L'avventura della conoscenza, le anticipazioni della puntata di stasera 12 agosto 2026: Alberto Angela anticipa la chiusura della stagione.

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Redazione

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noos alberto angela puntata 12 agosto 2026
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Cambia il calendario di Noos – L’avventura della conoscenza. Alberto Angela torna infatti su Rai 1 per l’ultimo appuntamento della stagione, ma lo fa in una serata diversa dal solito: mercoledì 12 agosto, dalle 21.30. Una scelta che arriva al termine di un’edizione caratterizzata da ascolti non particolarmente brillanti e da una collocazione estiva non semplice. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera

Noos – L’avventura della conoscenza, le anticipazioni della puntata di stasera 12 agosto 2026

L’ultima puntata propone ancora una volta un viaggio tra scienza, società e attualità. Al centro ci saranno innanzitutto i primi tre anni di vita, con un approfondimento sullo sviluppo del cervello e sul peso delle prime esperienze.

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Spazio anche alla crisi demografica italiana, ai deepfake e alla vicenda di Ted Bundy raccontata da Carlo Lucarelli. Edwige Pezzulli porterà invece il pubblico alla scoperta dei cosiddetti mondi ghiacciati, mentre Elisabetta Palagi parlerà del comportamento degli elefanti davanti alla morte.

Tra gli altri temi ci saranno alimentazione e sicurezza degli alimenti, riciclo dei rifiuti organici, intelligenza artificiale con Luciano Floridi, geopolitica con Dario Fabbri e neutrini con un viaggio al CERN.

Perché Noos va in onda stasera e non domenica?

La scelta di Rai 1 di anticipare l’ultima puntata di Noos, probabilmente, è stata dettata da una motivazione legata agli indici d’ascolto. La domenica successiva sarebbe stata il 16 agosto, nel pieno del periodo di Ferragosto, una collocazione potenzialmente sfavorevole per l’ultima puntata del programma di divulgazione. Per questo, la Rai avrebbe deciso di anticipare la chiusura per evitare un ulteriore calo degli ascolti. Del resto, i numeri delle quattro puntate precedenti raccontano una stagione tutt’altro che semplice: 13,4% di share al debutto, 12,5% il 26 luglio, 12,2% il 2 agosto e 12,9% il 9 agosto, con quest’ultima puntata seguita da circa 1,29 milioni di spettatori.

La collocazione estiva, in pieno periodo di vacanze, certamente non ha aiutato un programma che avrebbe meritato ben altra platea, come sottolineato anche dai social durante le precedenti puntate. Per un prodotto di qualità come Noos e per uno dei volti simbolo della Rai come Alberto Angela, forse sarebbe servita una collocazione più favorevole, o almeno meno ostica.

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