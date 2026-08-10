Noos, Alberto Angela fa piangere il web: “Sarà l’ultima”. Poi la polemica: “Insulto alla cultura” Ieri in prima serata su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata della nuova edizione del programma erede spirituale di Superquark: cosa è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Noos – L’avventura della conoscenza ha lasciato il pubblico con una certezza e un po’ di malinconia. La puntata andata in onda ieri domenica 9 agosto 2026, infatti, è stata anche la penultima della stagione. Alberto Angela tornerà per l’ultima volta mercoledì 12 agosto, con Rai 1 che ha scelto di anticipare la chiusura rispetto alla domenica 16. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Noos di Alberto Angela: la puntata di ieri e la nuova programmazione

Quella di ieri domenica 9 agosto 2026 è stata una serata ricca di argomenti a Noos – L’avventura della conoscenza: dalle neuroscienze alle dipendenze, dalla medicina alla terapia genica, passando per Pompei, il Doriforo e il possibile ripensamento del celebre Canone di Policleto. Spazio anche alla cronaca raccontata da Carlo Lucarelli, alla geopolitica con Dario Fabbri, alle orche, agli squali, alle missioni lunari, ai buchi neri e ai rischi delle truffe attraverso i QR Code. Una stagione che, tuttavia, ha dovuto fare i conti con una collocazione non semplice. Pieno agosto e domenica sera, anche gli ascolti delle prime puntate non hanno brillato: il debutto del 12 luglio aveva raccolto il 13,4% di share, mentre il 2 agosto Noos si era fermato al 12,2%. A complicare ulteriormente la programmazione, secondo le proteste degli spettatori, è stato l’orario effettivo di inizio, spesso oltre le 22 per lasciare spazio a L’Eredità. Rai ha dunque deciso di anticipare la chiusura rispetto a domenica 16, quando su Rai 1 andrà in onda uno speciale dedicato a Pippo Baudo a un anno esatto dalla sua morte. L’ultima puntata di Noos andrà invece in onda mercoledì 12 agosto.

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La reazione dei social

Nonostante gli ascolti non esaltanti, il sentimento prevalente del web è stato quello dell’affetto. In molti hanno infatti manifestato dispiacere per la fine imminente della stagione, mentre altri hanno puntato il dito proprio contro la scelta della Rai di collocare un programma di divulgazione in piena estate e in tarda serata. "Grazie Alberto per averci fatto compagnia in queste settimane. È tristissimo sapere che la prossima sarà l’ultima puntata", "Fermi tutti, in che senso di mercoledì e già l’ultima puntata?", "Questa edizione è volata, programma eccezionale che dovrebbe avere più puntate" si legga infatti sui social, e ancora: "È un programma che andrebbe meglio mandarlo in onda in autunno/inverno. In estate la gente esce…", "Mettere Noos di domenica sera d’estate è un insulto alla cultura alla conoscenza alla civiltà. Alberto Angela è un GRAN SIGNORE.", "Puntata stratosferica. Non mancherò. Un peccato che la mandino in onda di domenica e x di più d’ agosto. Non si tutela la divulgazione in Rai.", "Alberto Angela incarna il canone. C’è da aggiungere altro?", "Ho una dipendenza da Alberto Angela ma non la curerò!", "Più programmi come questi in prima serata.". Infine le proteste sull’orario: "Peccato che il programma inizia dopo le 22:00. Io ,come tantissimi italiani, ci alziamo alle 5 del mattino.", "Non chiedo le 21:30 spaccate, ma non alle 22!", "Sì ma sono le 21:40 è c’è in onda L’Eredità! Ma basta! Domani mattina si lavora! Vorrei vedere la puntata con mio figlio piccolo ma tra un po’ è già ora di andare a dormire! E basta con sta prima serata che inizia quando la serata è finita!", "Peccato che inizia troppo tardi", "Purtroppo bisogna attendere sempre troppo a lungo la fine del programma precedente…".

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