Noos, Alberto Angela torna e (ri)conquista tutti: “Ci laviamo la coscienza prima di Temptation Island” Ieri in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata la nuova edizione del programma erede spirituale di Superquark: cosa è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Alberto Angela è tornato. Ieri domenica 26 luglio 2026, infatti, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Noos – L’avventura della conoscenza. Dopo la pausa per fare spazio ai Mondiali, dunque, il divulgatore scientifico e conduttore è pronto a ‘riprendersi’ il weekend degli ascolti nel segno della cultura e ha già iniziato con la prima serata di ieri. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Noos, Alberto Angela tra salute, spazio e tecnologia: il recap della puntata del 26 luglio

Secondo appuntamento stagionale con Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela (nonché erede spirituale di Superquark del papà Piero) in onda su Rai 1. La puntata del 26 luglio ha proposto un percorso attraverso medicina, spazio, tecnologia e attualità, confermando la formula che alterna approfondimenti scientifici, reportage e ospiti autorevoli. Ad aprire la serata è stata la riflessione sulla forma fisica e sull’obesità, affrontata insieme all’endocrinologa Anna Maria Colao, che ha ribadito come questa condizione rappresenti una patologia cronica da trattare con un approccio medico e multidisciplinare. Ampio spazio anche all’esplorazione spaziale con il collegamento dagli Stati Uniti di Luca Parmitano, che ha raccontato il proprio coinvolgimento nelle future missioni Artemis e le prospettive del ritorno dell’uomo sulla Luna. La puntata ha inoltre affrontato anche temi che spaziano dalla trasformazione del piombo in oro spiegata dalla fisica Giuliana Galati ai vulcani del Sistema Solare raccontati da Edwige Pezzulli, fino alle nuove scoperte sulla sessualità illustrate dal professor Emmanuele Jannini e l’immancabile racconto crime di Carlo Lucarelli dedicato al ‘killer clown’ John Wayne Gacy.

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Le reazioni social: l’intervento sull’obesità conquista X

Tra gli argomenti che hanno acceso maggiormente la conversazione sui social c’è stato l’approfondimento dedicato all’obesità e all’alimentazione della dottressa Anna Maria Colao a Noos. Molti utenti hanno apprezzato il taglio scientifico dell’intervento, alternando riflessioni e ironia. «Prendiamo tutti/tutte appunti eh», mentre altri hanno scherzato sul contrasto tra i consigli degli esperti e le proprie abitudini: «Io che guardo la puntata di Noos che parla di alimentazione e sovrappeso, mentre mangio un gelato» e ancora, tra battute e ironia: «Ha nominato la #pizza. Si toccano vette altissime questa sera a Noos», «Per dimagrire devo evitare le persone che mi stressano grazie Alberto», «Brava, via le persone tossiche», «Perciò non sono grasso ma sono un Enrico VIII». C’è ovviamente stato spazio anche per l’affetto (tantissimo come sempre) nei confronti di Alberto Angela, vero e proprio baluardo della cultura in tv: «In attesa di friggerci il cervello con Temptation Island, stasera ci laviamo la coscienza con Albertuccio».

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