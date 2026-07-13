Noos, Alberto Angela inizia con un’ovazione social: “Come l’aria che respiro”. Ma è polemica su Nolan: “L’hai letta l’Odissea?”
Ieri in prima serata su Rai 1 è cominciata la nuova edizione del programma erede spirituale di Superquark: gli applausi al divulgatore, i dubbi sul regista
Alberto Angela è tornato. Ieri domenica 12 luglio 2026, infatti, è iniziata la nuova edizione di Noos – L’avventura della conoscenza. La prima puntata che ha segnato il debutto della quarta stagione è stata ovviamente un successo, con tantissimi applausi per il divulgatore scientifico e conduttore. Scopriamo tutti i dettagli.
Noos – L’avventura della conoscenza, il ritorno di Alberto Angela è un trionfo
A quasi due mesi dal gran finale di Ulisse c’era tantissima attesa per il ritorno di Alberto Angela, nuovamente protagonista della prima serata di Rai 1. Ieri domenica 12 luglio è infatti iniziata la quarta edizione di Noos – L’avventura della conoscenza e la prima puntata della nuova stagione (si tratta del primo di cinque appuntamenti) ha raccolto un’ondata di entusiasmo sui social, dove il popolo del web ha celebrato il ritorno della trasmissione e del suo conduttore. "Il programma migliore dell’estate", "Puntata molto interessante, con ampia varietà di temi trattati. Bentornate e bentornati!", "Un programma densissimo, pieno di ‘ingredienti’ dosati magnificamente!", "Alberto Angela: cultura infinita, inglese colto e pronuncia perfetta, farebbe fare una brutta figura pure ad un Inglese di Oxford.", "Per me Noos è come l’aria che respiro, non ne posso fare a meno", "Alberto Angela apre Noos con intervista a Nolan e Damon. Fuoriclasse". Alberto Angela porta così avanti la ‘tradizione’ di papà Piero, scomparso nel 2022, con quello che di fatto è il programma erede spirituale di Superquark: "Mancano le sere d’estate con Superquark, ma Noos riporta un po’ alla magica atmosfera di quel programma",
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Il ‘caso’ Odissea: le parole del regista Cristopher Nolan
Non sono mancati, tuttavia, alcuni mugugni sui social per la programmazione. La trasmissione, infatti, si fermerà già domenica prossima per lasciare spazio alla finale dei Mondiali di calcio: "Quindi dobbiamo aspettare due settimane per via del calcio. La butto lì: non potevano anticipare ad un altro giorno?". Al centro della puntata anche l’attesa intervista esclusiva a Christopher Nolan e Matt Damon, impegnati nella promozione del nuovo film Odissea, in uscita il prossimo 16 luglio. Proprio questo segmento ha acceso il dibattito sui social e a far discutere sono state soprattutto le dichiarazioni del regista, che ha spiegato di essersi avvicinato al poema omerico privilegiando una rilettura contemporanea più che un adattamento fedele: "Mi sono approcciato a Omero con occhi nuovi. Ciò che mi interessava non era l’accuratezza storica, piuttosto l’immersione nell’opera e la sua modernità". Parole che hanno lasciato intendere come il film sarà una reinterpretazione dell’opera, suscitando reazioni contrastanti. " Ho troppo rispetto per commentare tutto quello che questi due stanno dicendo. Mi astengo", "Matt Damon centrato, Nolan dice cose a caso", "Le risposte di Damon scritte da ChatGPT", "Ma questi due lo sanno che la loro non è la prima trasposizione cinematografica dell’Odissea?", "Non è Albertone che ha l’onore di intervistare Matt Damon e Christopher Nolan per Odissea, ma il contrario.", "Nolan mi sa che non l’hai letta bene l’Odissea".
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