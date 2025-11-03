Non Stare a Guardare, quando esce la nuova serie coreana di Netflix: le donne si ribellano alla violenza domestica:
Due donne unite dal silenzio e dal crimine in un thriller coreano intenso, che mescola tensione psicologica, vendetta e segreti pronti a esplodere su Netflix.
Su Netflix sta per arrivare un nuovo thriller coreano che, a nostro parere, è più attuale che mai perché tratta un tema che, purtroppo, ogni giorno sentiamo nei notiziari attraverso notizie spiacevoli: la violenza sulle donne. Non Stare a Guardare è una serie intensa, con protagonista due donne legate da un segreto oscuro che devono custodire al costo della vita. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Non Stare a Guardare, di cosa parla la nuova serie coreana: trama e cast
La violenza sulle donne è, ormai, una cosa di cui sentiamo parlare ogni giorno: molte non denunciano per paura, altre decidono di mettere fine alla relazione ‘malata’ che hanno con il partner, altre anche se denunciano, non riescono a salvarsi. Insomma, questo ‘nemico insidioso’ ha diverse sfaccettature e proprio su questo argomento, Netflix lancerà tra qualche giorno una nuova serie coreana, Non Stare a Guardare, diretta da Lee Jung Rim. La storia segue Eun-su (Jeon So-nee), venditrice riservata, e Hui-su (Lee You-mi), sua amica intrappolata in un matrimonio violento. Quando il marito di Hui-su, Jin Pyo (Jang Seung-jo), diventa aggressivo, le due donne pianificano di ucciderlo, legandosi per sempre attraverso colpa e segreti. Dopo il crimine, un misterioso So-baek (Lee Moo-saeng) rivela di conoscere il loro segreto, mentre tensione, sospetto e fragilità dell’amicizia aumentano.
La serie esplora lealtà, trauma e i limiti dell’amore, con il titolo originale, Tu L’Hai Ucciso, a sottolineare la colpa condivisa. Jeon So-nee interpreta una donna silenziosa e coraggiosa, Lee You-mi una donna sull’orlo del crollo emotivo, mentre Jang Seung-jo e Lee Moo-saeng completano il cast mantenendo alta la tensione.
Curiosità sulla serie, quando esce e dove vedere in streaming Non Stare a Guardare
Non Stare a Guardare uscirà il 7 novembre 2025 su Netflix, dove potrete vederla in streaming. Anche per questa serie, abbiamo delle curiosità che dovete conoscere.
Le location
Le riprese si sono svolte tra Seul, Busan e Incheon tra fine 2024 e primavera 2025, alternando paesaggi urbani luminosi e interni oscuri per sottolineare la dualità tra apparenza e segreti della storia.
La serie è basata su una storia vera?
La miniserie non è basata su una storia vera, ma è l’adattamento coreano del romanzo di Hideo Okuda, Naomi to Kanako, che esplora temi sociali e morali attuali. Pur essendo una storia di finzione, rappresenta con forza le difficoltà delle donne silenziose, il prezzo della giustizia e l’impatto degli abusi. L’ambientazione passa da Tokyo ai grattacieli di Seul, conferendo un carattere culturale coreano alla vicenda.
Dov’è stata presentata la serie?
Presentata al Busan International Film Festival 2025, la serie crime ha conquistato critica e pubblico soprattutto per il realismo con cui vengono rappresentati gli abusi. Apprezzata per la solidarietà femminile e il contrasto visivo tra interni sterili e città oscure, è già stata definita "la nuova The Glory" in Corea.
Di quanti episodi è composta la serie?
La serie è composta da 8 episodi da 60‑70 minuti ciascuno, seguendo il tipico formato dei thriller coreani recenti per una narrazione intensa e senza filler.
