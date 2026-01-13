Non solo Ultimo. La carica di Gué, Giorgia, Tiziano Ferro e gli altri (ma c'è puzza di Sanremo 2026) Le recensioni dei brani italiani usciti in radio e streaming il 9 gennaio. Tra delusioni, conferme e comfort zone. Spoiler: tra questi potrebbe esserci qualche pezzo scartato da Carlo Conti.

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

CONDIVIDI

La Befana tutte le feste porta via. E con lei anche il dominio dei brani natalizi nelle classifiche di vendita. Così il mondo della discografia si risveglia e ricomincia a servire alle radio e alle piattaforme streaming nuove canzoni che potrebbero diventare le hit di domani. Tra quelle uscite il 9 gennaio, Acquario di Ultimo è subito partita forte e su Spotify ha già macinato un milioncino di ascolti. Quasi tredici sono invece le milioni di riproduzioni che vanta I Just Might di Bruno Mars (dato globale). Ma i pezzi pubblicati, come succederà ogni venerdì da qui a Ferragosto, sono tanti. E per tutti i gusti. Da Alex Britti che rivisita la sua Gelido con Mario Biondi a Gué, passando per Giorgia, Tiziano Ferro, Mauro Repetto degli 883, Simba La Rue e tanti altri.

Alex Britti, Mario Biondi – Gelido

Da alcuni mesi ormai, Alex Britti ha iniziato un viaggio attraverso i brani del suo vendutissimo disco It.Pop del 1998. L’artista rivisita, di volta in volta, le canzoni dell’album con il supporto di un ospite. Dopo Marco Mengoni e Clementino è arrivato il turno di Mario Biondi che ha partecipato alla nuova versione di Gelido. Il singolo all’epoca non ebbe il successo di altri estratti, ma chi non se lo ricorda? Con questa rilettura, dall’atmosfera black e minimal, Britti fa indossare l’abito elegante all’ideale seguito di Solo una volta (o tutta la vita). Operazione riuscitissima. Ma l’originale era più trascinante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

VOTO 7 ½

Giorgia – Corpi celesti

Quinto singolo estratto dall’album G, Corpi Celesti non è una perla come Golpe e La cura per me, eppure è una scelta azzeccata: perfetta per le radio e per la stagione. Inutile commentare l’interpretazione di Giorgia. Impeccabile. Come sempre. Senza una promozione martellante difficile prevedere grandi numeri sulle piattaforme streaming, ma che stile.

VOTO 7 ½

Gué, Cooking Soul, Celine G – Loquito

Il biglietto da visita del nuovo mixtape Fastlife 5: Audio Luxury è Loquito in collaborazione con Cooking Soul e Celine G, la figlia di Gué. La bimba ripete ossessivamente "Loquito", appunto, su un flow che, come sempre quando si parla dell’ex Club Dogo, non delude. Come spesso succede, invece, delude il testo fatto delle solite immagini: baby doll, collane, quinte di reggiseno e così via. Peccato. Nelle poche interviste che il rapper rilascia traspaiono una profondità e un’ironia che sarebbe bello sentire anche nei suoi pezzi.

VOTO 5

Leonardo De Andreis – Soltero

Soltero di Leonardo De Andreis è in realtà già disponibile sui servizi streaming da maggio 2025. A qualche mese di distanza inizia ad essere programmata anche dalle radio dopo il successo avuto su TikTok. Canzone semplice che ne ricorda tante altre di qualche anno fa (tra tutte Calma e sangue freddo di Luca Dirisio), ma comunque godibile. Interessante il tema, molto sentito da chi si presenta single agli eventi di famiglia che abbondano durante le feste.

VOTO 5 ½

Mietta – Per avere me

Chissà se Mietta ha provato a partecipare a Sanremo 2006 con questa canzone che sembra scritta apposta per l’Ariston. Testo toccante, ben scritto in cui si fa riferimento anche ad Almeno tu nell’universo di Mia Martini che era stata proposta anche a Mietta. Che in Per aver me sfoggia tutta la sua voce e capacità interpretativa. Peccato che musicalmente il pezzo risulti un po’ datato.

VOTO 6 ½

Mauro Repetto – In riva a te

Mauro Repetto si concede al microfono dopo gli anni a ballare a fianco a Max Pezzali, col quale ha firmato alcuni dei brani più belli degli 883. In riva a te non si avvicina nemmeno lontanamente ai fasti dell’epoca: la canzone suona già vecchia e il cantato non lascia il segno.

VOTO 4 ½

Simba La Rue, FT Kings – 9MILLIMETRI

Sempre gli stessi discorsi, le stesse dinamiche. E la pistola, i soldi, la gente invidiosa. Voce completamente effettata senza logica. 9MILLIMETRI di Simba La Rue è due minuti e quarantotto secondi di noia

VOTO 1

Tiziano Ferro – Sono un grande

Tiziano Ferro prova a prolungare la vita del suo ultimo album Sono un grande. Il disco uscito a fine ottobre ha raggiunto il primo posto della classifica dei più venduti, ma non ha resistito granché: è rimasto in FIMI nove settimane in caduta graduale, ma costante. Forse è mancata un po’ di promozione rispetto ad altri suoi progetti. Ecco allora che in radio debutta il singolo che dà il titolo all’album. Un classico pezzo dell’ultimo Tiziano Ferro: elegante, poetico, radiofonico ma senza particolari guizzi.

VOTO 5 ½

Tony Maiello – Due gocce nel mare

Ex X Factor, ex vincitore di Sanremo Giovani e di Tale e quale show, Tony Maiello ha poi scritto per tanti colleghi blasonati tra cui Laura Pausini, Giorgia, Annalisa, Alessandra Amoroso. Tutti brani decisamente superiori a questa Due gocce nel mare che fa tanto canzone che passa inosservata a Sanremo 2010. Il rischio concreto è che si perda nella mischia delle tante ballad pensate probabilmente per l’Ariston, ma che, senza quel palco, finiscono in fretta nel dimenticatoio.

VOTO 4 ½

Potrebbe interessarti anche