Non solo Gerry Scotti, Mediaset svolta anche in prime time: i numeri del sorpasso alla Rai
Da gennaio 2025 ad oggi i dati parlano chiaro: il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi sorpassa l'azienda pubblica, sia in prima serata che nel daytime.
Mancano praticamente due mesi alla fine di questo 2025, e le reti Tv cominciano a tirare le somme degli ascolti. Una vera e propria battaglia all’ultimo colpo di share, specie tra Rai e Mediaset, fatta di cambi di palinsesto, aggiustamenti vari, e piccoli escamotage pur di racimolare punti nei dati auditel. In questi ultimi mesi, soprattutto, abbiamo visto battagliare i colossi dell’access prime time: il dominio incontrastato di Affari Tuoi, sulla cresta dell’onda nel 2024, si è dovuto piegare al successo de La Ruota della Fortuna, vero fenomeno della stagione. Lo storico game show, che fu nelle mani dell’iconico Mike Buongiorno, è passato alla guida di Gerry Scotti e ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, creando non poche difficoltà in casa Rai. Grazie al grande traino del programma, anche la prima serata del biscione ne ha beneficiato. Vediamo come.
La Ruota della Fortuna fa volare il prime time di Mediaset: tutti i dati e il confronto con la Rai
Mediaset può ritenersi soddisfatta. Nel portfolio dei successi dell’emittente non c’è solo il recentissimo record ottenuto nella fascia preserale da La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti, ma da gennaio 2025 a oggi, le reti di Pier Silvio Berlusconi sono al vertice anche della complessa fascia del prime time. Con una media del 36,9% di share e 6.701.000 telespettatori, Mediaset è sulla cresta dell’onda degli ascolti della prima serata (anche grazie al traino de La Ruota), mente la Rai resta indietro con il 36,6% di share e 6.650.000 spettatori.
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il biscione ha avanzato con un trend in continua e forte crescita, e ha segnato il +1,3 punti di share, contro la perdita di -1,6 punti della Rai. Ad alzare l’asticella, il contributo determinante delle tre reti ammiraglie, Canale 5, Italia 1 e Rete 4 che nel prime time hanno segnato +1,7 punti, mentre l’azienda pubblica, con Rai 1, Rai 2 e Rai 3 perde -0,7 punti. Ma non è tutto: il gruppo guidato da Berlusconi primeggia anche nel daytime. I dati degli ascolti sull’intera giornata, infatti, toccando il 37,4% di share e lasciano la Rai al 35,7%.
