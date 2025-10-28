Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Non solo Gerry Scotti, Mediaset svolta anche in prime time: i numeri del sorpasso alla Rai

Da gennaio 2025 ad oggi i dati parlano chiaro: il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi sorpassa l'azienda pubblica, sia in prima serata che nel daytime.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mancano praticamente due mesi alla fine di questo 2025, e le reti Tv cominciano a tirare le somme degli ascolti. Una vera e propria battaglia all’ultimo colpo di share, specie tra Rai e Mediaset, fatta di cambi di palinsesto, aggiustamenti vari, e piccoli escamotage pur di racimolare punti nei dati auditel. In questi ultimi mesi, soprattutto, abbiamo visto battagliare i colossi dell’access prime time: il dominio incontrastato di Affari Tuoi, sulla cresta dell’onda nel 2024, si è dovuto piegare al successo de La Ruota della Fortuna, vero fenomeno della stagione. Lo storico game show, che fu nelle mani dell’iconico Mike Buongiorno, è passato alla guida di Gerry Scotti e ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, creando non poche difficoltà in casa Rai. Grazie al grande traino del programma, anche la prima serata del biscione ne ha beneficiato. Vediamo come.

La Ruota della Fortuna fa volare il prime time di Mediaset: tutti i dati e il confronto con la Rai

Mediaset può ritenersi soddisfatta. Nel portfolio dei successi dell’emittente non c’è solo il recentissimo record ottenuto nella fascia preserale da La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti, ma da gennaio 2025 a oggi, le reti di Pier Silvio Berlusconi sono al vertice anche della complessa fascia del prime time. Con una media del 36,9% di share e 6.701.000 telespettatori, Mediaset è sulla cresta dell’onda degli ascolti della prima serata (anche grazie al traino de La Ruota), mente la Rai resta indietro con il 36,6% di share e 6.650.000 spettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il biscione ha avanzato con un trend in continua e forte crescita, e ha segnato il +1,3 punti di share, contro la perdita di -1,6 punti della Rai. Ad alzare l’asticella, il contributo determinante delle tre reti ammiraglie, Canale 5, Italia 1 e Rete 4 che nel prime time hanno segnato +1,7 punti, mentre l’azienda pubblica, con Rai 1, Rai 2 e Rai 3 perde -0,7 punti. Ma non è tutto: il gruppo guidato da Berlusconi primeggia anche nel daytime. I dati degli ascolti sull’intera giornata, infatti, toccando il 37,4% di share e lasciano la Rai al 35,7%.

Potrebbe interessarti anche

Stefano De Martino e Gerry Scotti

Affari Tuoi, gli ascolti Tv spiegati: la rimonta di De Martino (e l’arma segreta di Scotti). Chi vince davvero

Continua la sfida punto su punto tra il gioco dei pacchi e lo storico show di Canale...
Stefano De Martino

Affari Tuoi, il momento più buio contro Gerry Scotti: Stefano De Martino getta la spugna. Cosa è successo

Il record stagionale de La Ruota della Fortuna (volato oltre i 5 milioni di spettato...
Milly Carlucci - Ballando con le Stelle

Milly Carlucci partecipa ad Affari Tuoi per ‘salvare’ Ballando con le Stelle: la Rai risponde a Scotti e Maria De Filippi

Il game show di punta di Rai 1 andrà in onda regolarmente per fare da traino alla pr...
Max Giusti

Max Giusti rimpiazza Gerry Scotti, De Martino e Affari Tuoi nei guai: la svolta sul futuro de La Ruota della Fortuna

Il conduttore è pronto a sbarcare alla corte di Mediaset e prendere le redini di ‘Ca...
La Ruota della Fortuna - Affari Tuoi

Allarme Mediaset, dopo la Ruota della Fortuna scatta il fuggi fuggi: il patto con Rai e De Martino

Se l’access prime time affidato a Gerry Scotti continua a rivelarsi vincente, lo ste...
Ascolti 7 settembre 2025

Ascolti tv ieri 7 ottobre: Montalbano asfalta il finale di Bova, De Martino vicino ai 5 milioni (ma Gerry Scotti scappa)

Zingaretti vola a oltre 3 milioni di spettatori in replica, Buongiorno Mamma chiude ...
Tale e Quale Show

Ascolti tv ieri (24 ottobre): Carlo Conti domina, Quarto Grado cresce con Garlasco e De Martino non vince più

Sfida serrata tra Rai e Mediaset: vince Carlo Conti con Tale e Quale Show, ma in acc...
Gerry Scotti - Stefano De Martino

Affari Tuoi, l’abbraccio (inatteso) di Gerry Scotti a De Martino: “Da 30 anni non capitava”

Il conduttore de La Ruota della Fortuna si è sorprendentemente complimentato col suo...
Ascolti 30 settembre 2025

Ascolti tv ieri (30 settembre): Montalbano domina e manda Raoul Bova in crisi, De Martino si riavvicina a Scotti

Il commissario vince ancora la prima serata con quasi 2,9 milioni di spettatori, Buo...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963