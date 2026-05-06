Matilde Gioli è una mamma single pronta a tutto per difendere il suo sogno nel film più atteso di Amazon Prime Video
L'attrice è pronta a tutto per difendere il suo sogno nel film Non è un paese per single, ma nella prima clip in anteprima prende una… porta in faccia!
Matilde Gioli e Cristiano Caccamo tra odio e amore in uno dei film più attesi dell’anno. Arriva infatti su Amazon Prime Video Non è un paese per single, il primo film tratto da uno dei tantissimi successi dell’autrice Felicia Kingsley, che ha scalato tutte le classifiche italiane.
Matilde Gioli cerca di difendere il suo sogno dalle ambizioni di Cristiano Caccamo in Non è un paese per single
In questa storia siamo catapultati in Toscana, nel bellissimo borgo di Belvedere in Chianti. Qui sembra che l’unico obiettivo di tutti sia trovarsi un compagno, tranne che per Elisa (interpretata da Matilde Gioli), una mamma single che divide le sue giornate tra la figlia adolescente e la tenuta di famiglia, "Le Giuggiole", che gestisce insieme alla madre e alla sorella.
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Tutto cambia quando in paese torna Michele (Cristiano Caccamo), un suo vecchio amico d’infanzia che non vedeva da una vita. Michele però non è tornato solo per nostalgia: ha ereditato una parte della tenuta e, da uomo d’affari qual è, vorrebbe venderla per fare carriera. Elisa, al contrario, sogna di trasformarla in un’azienda agricola. Questo mette i due protagonisti in netto e immediato contrasto: tra ricordi che riaffiorano e scontri per il futuro della proprietà, il film regalerà al pubblico molte emozioni e colpi di scena.
La prima scena in esclusiva ci regala proprio il momento dell’incontro tra Elisa e Michele, che arriva però nel modo più inaspettato e comico: una porta in faccia.
Oltre a Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, nel film troviamo tanti altri attori conosciuti come Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi e Cecilia Dazzi. La regia è di Laura Chiossone, che ha cercato di portare sullo schermo lo stile ironico e frizzante che ha reso famosi i romanzi della Kingsley.
Dal successo in libreria al piccolo schermo: la scalata di Felicia Kingsley
Possiamo definire Felicia Kingsley un vero fenomeno: negli ultimi tre anni, è stata l’autrice più letta in Italia, con milioni di copie vendute. I suoi fan sono tantissimi (è seguitissima anche su Instagram e TikTok) e questo adattamento è uno dei più attesi dell’anno.
Il cast e l’autrice saranno al Salone del Libro di Torino a metà maggio, il 15, dove ci sarà un incontro pubblico per raccontare come la storia è passata dalle pagine del libro al set cinematografico. Sabato 16 maggio verrà inoltre organizzata una proiezione speciale del film proprio per il pubblico della fiera.
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