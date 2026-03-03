Matilde Gioli e Cristiano Caccamo nel film tratto dal fenomeno romance di Felicia Kingsley Prime Video alza il sipario su Non è un paese per single, tratto dal romanzo di Felicia Kingsley

Prime Video ha infine presentato le prime immagini tratte da Non è un paese per single, atteso adattamento dell’omonimo romanzo di Felicia Kingsley: il film sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo dall’8 maggio.

Il film mostra i protagonisti sullo sfondo della campagna toscana, dove è ambientata la storia: a guidare il cast sono Cristiano Caccamo e Matilde Gioli, che sta attraversando un periodo intensissimo della sua carriera, dopo i successi televisivi di Doc e Blanca e il cinema con Fatti vedere e l’imminente Strike – Figli di un’era sbagliata.

Con loro Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, Marco Cocci e la partecipazione di Bebo Storti. Il progetto porta sullo schermo (con la regia di Laura Chiossone e la sceneggiatura firmata da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti) uno dei titoli più noti di Felicia Kingsley, autrice che negli ultimi anni ha dominato le classifiche italiane.

Matilde Gioli regina della campagna toscana in Non è un paese per single

Non è un paese per single racconta la storia di Elisa (Matilde Gioli), madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole a Belvedere in Chianti, un borgo dove tutti sembrano essere in coppia o alla ricerca dell’anima gemella. Il ritorno di Michele (Cristiano Caccamo), amico d’infanzia che Elisa non vede da anni, riapre equilibri che sembravano consolidati e riporta in superficie sentimenti rimasti sospesi. L’ambientazione nella campagna toscana è parte integrante del racconto e contribuisce a definire il tono della storia, già noto ai lettori del romanzo.

Un fenomeno romance made in Italy

La produzione è firmata da Amazon MGM Studios insieme a Italian International Film – Lucisano Media Group, con Fulvio, Federica e Paola Lucisano. Per Prime Video si tratta di un nuovo investimento nell’adattamento di bestseller italiani, un filone che negli ultimi anni ha dimostrato di intercettare un pubblico ampio anche in streaming. Con l’uscita globale dell’8 maggio, la piattaforma punta a portare la popolarità editoriale di Kingsley anche fuori dai confini nazionali, sfruttando la distribuzione internazionale del servizio.

Con oltre 4 milioni di copie vendute, 23 libri pubblicati e traduzioni in 20 Paesi, Kingsley è stata per tre anni consecutivi l’autrice più letta in Italia. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento di Autrice dell’Anno ai TikTok Book Awards e nel 2025 il Premio Hemingway Lignano per il Futuro. Dopo l’esordio nel 2017 con Matrimonio di convenienza, sono arrivati bestseller come Due cuori in affitto e Una ragazza d’altri tempi. Il 10 marzo uscirà in libreria anche il nuovo romanzo, Mezzanotte a Parigi.

