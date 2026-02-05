Glen Powell rivoluziona un horror leggendario: Non Aprite Quella Porta torna con due novità incredibili Glen Powell guida la rinascita di Non Aprite Quella Porta: A24 prepara un film e una serie TV che rivoluzioneranno il celebre e inquietante franchise horror.

C’è una grande novità che riguarda gli amanti e gli appassionati del genere horror. Dopo una lunga asta, A24 ha acquisito i diritti di Non Aprite Quella Porta (The Texas Chainsaw Massacre) per svilupparne una serie TV ed espandendo, così, l’universo di Tobe Hooper. Nel progetto è coinvolto anche Glen Powell, il quale sarà produttore esecutivo, mentre la regia sarà di JT Mollner. Powell, grande fan del film originale, non comparirà in scena, ma si concentrerà solo sulla produzione. Le belle notizie, però, non sono finite qui. Di seguito, tutti i dettagli.

Non Aprite Quella Porta, l’iconico franchise ‘risorge’ con Glen Powell: in arrivo una serie e un film

A24 è pronta a rilanciare la saga di Non Aprite Quella Porta con una nuova serie televisiva scritta da JT Mollner (La Lunga Marcia) e con Glen Powell come co-produttore esecutivo. Parallelamente, è in sviluppo anche un film legato allo stesso universo, inizialmente annunciato per Netflix, ma ora senza conferma sulla piattaforma. Glen Powell ha dichiarato di considerare il film originale uno dei suoi preferiti, simbolo dell’horror texano: "Non Aprite Quella Porta è uno dei miei film preferiti. Ha definito un’intera generazione di film horror e, a oltre mezzo secolo dalla sua uscita, resta uno dei film più rappresentativi della mia terra natale. È un onore per Barnstorm poter contribuire a dare vita a un nuovo capitolo di un titolo e di un franchise così iconici. Con una casa prestigiosa come A24 e un regista visionario come JT Mollner, insieme ai nostri partner produttivi di altissimo livello, non avrei potuto immaginare un team migliore per una proprietà così speciale".

Mentre Mollner ha sottolineato il valore del capolavoro di Tobe Hooper e Kim Henkel come punto di riferimento del genere. Il franchise, nato nel 1974, conta oggi nove film, fumetti, videogiochi e romanzi, accumulando oltre 252 milioni al box office.

La lunga asta per i diritti di Non Aprite Quella Porta

A24 ha acquisito i diritti cinematografici e televisivi dopo un’asta competitiva gestita da Verve. La serie sarà prodotta da Mollner, Powell, Dan Cohen (Barnstorm), Roy Lee e Steven Schneider (Spooky Pictures), Stuart Manashil, Ben Ross (Image Nation) e Kim Henkel. Powell sarà coinvolto solo come produttore, quindi, non lo vedremo in scena. Il nuovo film, sempre con Image Nation e lo stesso team produttivo, è ancora in fase preliminare e non confermato su Netflix. Inoltre, stando ad alcune informazioni, la competizione per i diritti ha visto interesse di grandi nomi come Oz Perkins, Jordan Peele e Taylor Sheridan.

