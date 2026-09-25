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Monster su Netflix al confronto è una commedia: il film horror più disturbante di sempre è ancora quello di Tobe Hooper. Non aprite quella porta

Leatherface, la famiglia Sawyer e l'incubo del Texas tornano in una nuova edizione pensata per gli appassionati del cinema horror e del collezionismo.

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist & Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

A più di cinquant’anni dalla sua uscita, Non aprite quella porta continua a essere uno dei titoli più inquietanti della storia dell’horror. Il film di Tobe Hooper ha trasformato una storia apparentemente semplice in un incubo claustrofobico, consegnando al cinema un’icona come Leatherface. La nuova Ultimate Edition di Midnight Factory celebra il film con un ricco apparato di contenuti, materiali da collezione e approfondimenti che permettono di tornare dentro uno dei grandi classici del genere.

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