Monster su Netflix al confronto è una commedia: il film horror più disturbante di sempre è ancora quello di Tobe Hooper. Non aprite quella porta
Leatherface, la famiglia Sawyer e l'incubo del Texas tornano in una nuova edizione pensata per gli appassionati del cinema horror e del collezionismo.
A più di cinquant’anni dalla sua uscita, Non aprite quella porta continua a essere uno dei titoli più inquietanti della storia dell’horror. Il film di Tobe Hooper ha trasformato una storia apparentemente semplice in un incubo claustrofobico, consegnando al cinema un’icona come Leatherface. La nuova Ultimate Edition di Midnight Factory celebra il film con un ricco apparato di contenuti, materiali da collezione e approfondimenti che permettono di tornare dentro uno dei grandi classici del genere.
-
Obsession, l'horror diretto da uno YouTuber che ha sfondato il botteghino: 500 milioni di incasso per un film costato pochi dollari
-
Grande Fratello: Selvaggia Lucarelli demolisce Valeria Marini, ma è il complimento migliore che potesse farle (e che la rende unica)
-
Venezia 83, 6 film spiegati in 90 secondi: in uno c'è anche l'attrice che meriterebbe la Coppa Volpi
-
Venezia 83, Serena Rossi: "Sono cresciuta con i classici Disney, ho fatto la stessa cosa con mio figlio. Quando diventi genitore leggi questi film con sguardo diverso"
-
Venezia 83, Mario Martone su Scherzetto: “Come immagino il mio fantasma? Io non sono mai andato via davvero. Ma mi reincarnerei in lui, se tornassi indietro”
-
Fabio Fazio, quanto è costato davvero alla Rai il suo addio: il conto del passaggio di Che tempo che fa sul Nove è più salato del previsto