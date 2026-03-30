Dopo il successo a Sanremo, Sarah Toscano debutta come attrice su Netflix: quando esce il film Dal palco di Sanremo a un set cinematografico: la cantante di Vigevano fa il proprio debutto in un film adattamento italiano di un premio Oscar

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Dal Festival di Sanremo a un set cinematografico il passo è "breve". Per sicurezza chiedere a Sarah Toscano, proveniente da Amici di Maria De Filippi e in gara tra i Big nel 2025 con il brano Amarcord (classificato 17° alla fine), e che sta per debuttare con un film che uscirà in esclusiva in streaming su Netflix dal 3 aprile e in cui metterà in mostra le sue doti canore. Nel cast assieme a lei anche Serena Rossi.

Di cosa parla Non abbiamo bisogno di parole, film di debutto di Sarah Toscano su Netflix?

A differenza dei genitori, Eletta (Sarah Toscano) è una persona udente, e scopre di avere una voce straordinaria. Sedicenne dolce e dolce e inquieta, è alla ricerca della propria identità. Quando la sua maestra di canto Giuliana (Serena Rossi) la spinge a partecipare a un’audizione per una prestigiosa scuola di musica, il sogno si fa realtà, ma a un prezzo: lasciare indietro la sua famiglia.

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Protettiva e inizialmente schiva, Eletta scopre nel canto una voce che non ha mai potuto davvero usare. Una vocazione che la costringerà a scegliere tra il senso di dovere verso le proprie radici e il desiderio di costruire un futuro indipendente a Torino.

Versione italiana di un film premio Oscar: quando esce Non abbiamo bisogno di parole

Il film è un adattamento da La Famiglia Belier, grande successo di botteghino in Francia e premio Oscar nella versione americana con il titolo Coda. La sceneggiatura è stata realizzata in collaborazione con Cristiana Farina, autrice della serie Mare Fuori. A differenza dell’originale francese, ma in continuità con Coda, anche per Non abbiamo bisogno di parole sono stati impiegati attori e attrici realmente affetti da sordità, per rappresentare in modo autentico l’identità dei personaggi della storia. È un caso unico nello scenario italiano: mostra una famiglia sorda sfaccettata e protagonista, interpretata da attori sordi, grazie a una consulenza attenta sulle tematiche rappresentate. Il risultato è una raffigurazione positiva, realistica e valorizzante della loro vita e delle loro storie.

Le location scelte dal regista Luca Ribuoli fanno parte del territorio del Monferrato, che diventa a sua volta una sorta di personaggio del film, con le colline, i vigneti e il paese storico. Vi ricordiamo che il film di debutto come attrice di Sarah Toscano, Non abbiamo bisogno di parole, esce in streaming in esclusiva su Netflix il 3 aprile 2026.

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