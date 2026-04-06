Non Abbiam Bisogno di Parole, finale emozionante: la decisione di Eletta nasconde un (doppio) significato profondo Il finale del film Netflix sorprende e commuove: la scelta di Eletta tra famiglia e talento svela un passaggio chiave che modifica il senso dell’intera storia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Nel ricco e vasto catalogo di Netflix è disponibile in streaming Non Abbiam Bisogno di Parole, un film commedia dalle sfumature drammatiche, diretto da Luca Ribuoli e con protagoniste Serena Rossi e Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e prima volta per lei nel ruolo di attrice. Una storia intensa e commovente che, per l’intera durata della pellicola, fa riflettere su vari argomenti, soprattutto nel finale. Ed proprio del finale che noi vogliamo parlarvi, fornendovi una spiegazione su come finisce. Quindi, fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER.

Non Abbiam Bisogno di Parole, di cosa parla il film Netflix: trama e cast

Come di consueto, prima di svelarvi come finisce il film, diamo un’occhiata alla trama cercando di capire di cosa parla la storia. Non Abbiam Bisogno di Parole racconta la storia di Eletta Musso, adolescente di un paesino della provincia di Alessandria, che cresce in una famiglia di allevatori piemontesi e funge da ponte tra i genitori sordi e il mondo esterno. Aiuta in fattoria e al mercato locale, mentre inizia il liceo e stringe amicizia con Martina. Iscritta al coro scolastico, viene scelta insieme a Marco per un duetto, che li avvicina. Contemporaneamente, suo padre si candida alle elezioni comunali per difendere gli allevatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La professoressa di canto riconosce il talento di Eletta e la incoraggia a sostenere un’audizione prestigiosa. Divisa tra il sogno musicale e il dovere verso la famiglia, deve affrontare una scelta che cambierà la sua vita. Nel cast, oltre a Serena Rossi e a Sarah Toscano, troviamo anche: Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo.

Non Abbiam Bisogno di Parole, la spiegazione del finale: come finisce il film Netflix

Ed eccoci giunti al ‘nocciolo’ della questione e, lo ribadiamo, prestate ATTENZIONE perché ci saranno SPOILER. Nel finale del film, Eletta deve scegliere tra restare con la famiglia o inseguire il suo talento cantando a Torino. Di notte, il padre Alessandro, comprendendo finalmente quanto il canto sia parte della sua identità, le chiede di cantare e ne percepisce le vibrazioni: un gesto che rompe il silenzio tra loro. Insieme partono per Torino, trasformando la fuga in un viaggio condiviso. Al provino, Eletta canta a cappella integrando anche la lingua dei segni, unendo il suo mondo e quello della famiglia. L’ammissione alla scuola diventa una vittoria collettiva: la famiglia non la perde, impara a lasciarla andare. Il finale aiuta a comprendere una cosa importante: crescere significa trasformare i legami, e che a volte non servono parole per capirsi.

Potrebbe interessarti anche