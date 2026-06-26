Che fine hanno fatto i Nomadi e perché sono ancora così, tremendamente, amati da tutti? - Il segreto di un successo lungo 60 anni Che fine hanno fatto i Nomadi e a che punto è nella propria storia la band fondata da Beppe Carletti e Augusto Daolio

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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63 anni di storia quest’anno, una delle band più longeve in Italia e nel mondo. Oltre 20 componenti si sono avvicendati nella formazione, chi per divergenze artistiche, chi perché strappato anzitempo a questo mondo. Ma i Nomadi sono rimasti sempre gli stessi, sempre in grado di attrarre frotte di fan in giro per lo Stivale, che attraversano ogni anno per decine e decine di concerti. Avevano solo 16 anni Beppe Carletti e Augusto Daolio, quest’ultimo scomparso prematuramente nel 1992, quando fondarono il gruppo, non immaginandosi nemmeno che sarebbero diventati una delle band di culto della musica leggera italiana.

Ma che fine hanno fatto i Nomadi? Che ne è del gruppo dopo tutti questi anni e dopo così tanti cambi di formazione? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la loro storia. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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