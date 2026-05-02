Maria Chiara Giannetta, un amore in crisi e il 'no' alla maternità: la nuova storia al cinema spacca il pubblico
Diretta da Daniele Luchetti, l'attrice veste i panni di una donna indipendente e refrattaria alle tradizioni nel suo nuovo film
Maria Chiara Giannetta si prepara a tornare al cinema nei panni di una donna controcorrente: l’attrice è infatti la protagonista del film Noi un po’ meglio, la nuova pellicola diretta da Daniele Luchetti, che uscirà nei cinema nel 2026.
Maria Chiara Giannetta in Noi un po’ meglio con Elio Germano: di cosa parla il film
Il film è una commedia sentimentale che parla sì d’amore ma anche d diversità, di principi e di cosa si è disposti a cambiare per chi si ama. Al centro della storia ci sono Simone (interpretato da Elio Germano) e Lucia (Maria Chiara Giannetta), due persone con visioni della vita diametralmente opposte. Simone è un uomo "strutturato", molto legato ai valori tradizionali e con un forte senso della famiglia; Lucia, invece, è una donna indipendente, allergica alle etichette e alle convenzioni sociali, che ha sempre dichiarato di essere contraria all’idea di diventare madre. Il film racconta il loro incontro e il tentativo di superare paure e ostacoli personali per cercare di essere, appunto, "un po’ meglio", anche quando uno ostacolo ancor più complicato si intromette nella loro vita.
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Dopo i grandi successi televisivi come Blanca, Maria Chiara Giannetta veste qui i panni di una donna moderna e anticonformista, che si scontra con il desiderio di stabilità del partner, mettendo in discussione le proprie certezze sulla maternità e sull’indipendenza.
Nel cast di Noi un po’ meglio, oltre ai due protagonisti citati, troviamo: Ilaria Spada, Sofia Luchetti, Dajana Roncione, Francesca De Martini, Jacopo Olmo Antinori, Filippo Nigro, Anna Bonaiuto, Virginia Diop, Caterina Guzzanti. Il film è una produzione italiana distribuita da Lucky Red e sarà disponibile anche in streaming su Netflix. Luchetti torna qui a collaborare con Elio Germano dopo i successi di Mio fratello è figlio unico e La nostra vita.
Maria Chiara Giannetta al cinema: i suoi film
Ricordiamo che l’attrice ha recitato già in passato in vari film al cinema, come L’amore e altre seghe mentali (2024), commedia di e con Giampaolo Morelli; Santocielo nel ruolo di Suor Luisa, accanto a Ficarra e Picone. E ancora, andando indietro con gli anni, l’abbiamo vista in Bentornato Presidente (2019), sequel con Claudio Bisio; Mollami (2019), Ricordi? (2018), Tafanos (2018) e La ragazza del mondo (2016), uno dei suoi primi ruoli cinematografici.
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05 Maggio 2026
Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragnoRai 1
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