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Noi e la Giulia, Luca Argentero nei guai con la legge in questa spassosa commedia

Una commedia amata dal pubblico che mescola amicizia, risate e voglia di ricominciare, con un cast corale guidato da Edoardo Leo, Claudio Amendola e Luca Argentero.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Noi e la Giulia un gruppo di uomini, delusi dalle proprie vite e in cerca di una seconda possibilità, decide di acquistare un vecchio casale in Campania per trasformarlo in un agriturismo. Quello che sembra l’inizio di una nuova avventura lontana dai problemi quotidiani si rivela però molto più complicato del previsto. Tra i protagonisti c’è Luca Argentero nel ruolo di Diego, uno degli uomini che sceglie di rimettersi in gioco partecipando al progetto. Insieme agli altri soci, Diego cerca di costruire un futuro diverso, ma dovrà fare i conti con imprevisti sempre più grandi e con una situazione che rischia di sfuggire di mano. L’arrivo di una donna incinta e soprattutto l’interesse di un boss della camorra per il terreno mettono infatti in crisi il sogno dei protagonisti, costringendoli a restare uniti per difendere ciò che hanno costruito.
Il film va in onda stasera stessa su Cine 34, alle 21.00. Per scoprire più curiosità sulla pellicola, segui il video nell’articolo.

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