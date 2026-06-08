Noi e la Giulia, Luca Argentero nei guai con la legge in questa spassosa commedia
Una commedia amata dal pubblico che mescola amicizia, risate e voglia di ricominciare, con un cast corale guidato da Edoardo Leo, Claudio Amendola e Luca Argentero.
In Noi e la Giulia un gruppo di uomini, delusi dalle proprie vite e in cerca di una seconda possibilità, decide di acquistare un vecchio casale in Campania per trasformarlo in un agriturismo. Quello che sembra l’inizio di una nuova avventura lontana dai problemi quotidiani si rivela però molto più complicato del previsto. Tra i protagonisti c’è Luca Argentero nel ruolo di Diego, uno degli uomini che sceglie di rimettersi in gioco partecipando al progetto. Insieme agli altri soci, Diego cerca di costruire un futuro diverso, ma dovrà fare i conti con imprevisti sempre più grandi e con una situazione che rischia di sfuggire di mano. L’arrivo di una donna incinta e soprattutto l’interesse di un boss della camorra per il terreno mettono infatti in crisi il sogno dei protagonisti, costringendoli a restare uniti per difendere ciò che hanno costruito. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Il film va in onda stasera stessa su Cine 34, alle 21.00. Per scoprire più curiosità sulla pellicola, segui il video nell’articolo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Un boss in salotto, tutto sulla commedia con il duo Paola Cortellesi e Luca Argentero
Una commedia brillante con un trio di attori sfavillanti, che mette a confronto Nord...
Edoardo Leo "maschilista inconsapevole": c'entra anche Claudia Pandolfi in questa storia di incontri e scontri imprevedibili
Arriva su NOW una moderna commedia sentimentale con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi
Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 giugno 2026: Cristina scopre l'amara verità
Le trame di UPAS per la settimana dall'8 al 12 giugno: la figlia di Ferri capisce ch...
Il ciclone, tutti i segreti e il dietro le quinte della spassosa commedia di Leonardo Pieraccioni con Natalia Estrada
La commedia che ha trasformato Pieraccioni in un fenomeno del cinema italiano Tra fl...
Se mi lasci non vale, torna in tv il cult con il matrimonio di Serena Autieri al capolinea
Amicizia, passioni e vendette sentimentali in chiave comica, con un super cast che r...
Luca Argentero non è solo Doc - Nelle tue mani: le 5 commedie romantiche che fanno bene all'anima (e perché)
Se ami Luca Argentero ci sono alcuni film che proprio non può perdere, come queste 5...
I film in TV stasera: amore e equivoci con Sydney Sweeney, il classico Robin Hood con Kevin Costner
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 8 giugno 2026: dalla com...
Dalla strada al palco - Special, le pagelle: Luca Argentero come Doc (8) e fa piangere Mara Venier (7), Bianca Guaccero vola (9)
Dalla strada al palco regala sempre emozioni e lacrime, come è accaduto con Luca Arg...