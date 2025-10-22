Trova nel Magazine
Noi del Rione Sanità, la potenza del cambiamento sbarca su Rai 1 con Carmine Recano

La fiction che racconta la storia di Don Antonio Loffredo debutta il 23 ottobre sul primo canale: nel cast anche Nicole Grimaudo e Bianca Nappi.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dal 23 ottobre 2025, Rai 1 porta in prima serata la miniserie "Noi del rione Sanità", ispirata alla vera storia di Don Antonio Loffredo, il religioso che con impegno e cuore, trasformò quel quartiere, un tempo simbolo di degrado e criminalità, in una nuova realtà, soprattutto grazie alla cooperativa sociale fondata nel 2006.

Nel ruolo di Don Giuseppe, ispirato a Don Antonio, troviamo Carmine Recano. Accanto a lui, Nicole Grimaudo e Bianca Nappi interpretano personaggi che incarnano la forza delle donne nel cambiamento sociale. Ma "Noi del rione Sanità" non è solo una fiction, è un messaggio potente: il cambiamento è possibile quando una comunità si unisce.

E se volete conoscere tutti i dettagli e la trama, trovate tutto nel Video!

Programmi

