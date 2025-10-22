Noi del Rione Sanità, la potenza del cambiamento sbarca su Rai 1 con Carmine Recano
La fiction che racconta la storia di Don Antonio Loffredo debutta il 23 ottobre sul primo canale: nel cast anche Nicole Grimaudo e Bianca Nappi.
Dal 23 ottobre 2025, Rai 1 porta in prima serata la miniserie "Noi del rione Sanità", ispirata alla vera storia di Don Antonio Loffredo, il religioso che con impegno e cuore, trasformò quel quartiere, un tempo simbolo di degrado e criminalità, in una nuova realtà, soprattutto grazie alla cooperativa sociale fondata nel 2006.
Nel ruolo di Don Giuseppe, ispirato a Don Antonio, troviamo Carmine Recano. Accanto a lui, Nicole Grimaudo e Bianca Nappi interpretano personaggi che incarnano la forza delle donne nel cambiamento sociale. Ma "Noi del rione Sanità" non è solo una fiction, è un messaggio potente: il cambiamento è possibile quando una comunità si unisce.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
E se volete conoscere tutti i dettagli e la trama, trovate tutto nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Mara Venier 'scatena' Marcella Bella dopo Ballando, Fialdini lancia Claudio Gioè
Ecco anticipazioni e ospiti delle puntate in onda oggi - 19 ottobre 2025 su Rai 1. N...
Rai, le novità di ottobre 2025: Geppi Cucciari mattatrice e Ranucci riparte (tra le polemiche)
Un mese ricco di appuntamenti che mescolano fiction di successo, volti amati e anche...
Terence Hill, da prete ad avvocato su RaiPlay: Don Matteo è costretto a lottare in questa serie
Lo storico volto di Don Matteo è protagonista di una miniserie Rai in cui veste i pa...
Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore
Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
Claudio Gioè, non solo Màkari: il cambiamento radicale in questa serie Tv su RaiPlay
Il protagonista della fiction ambientata in Sicilia si butta in un ruolo inusuale ne...
Don Matteo 15, il mega-spoiler sulla coppia Diego-Giulia accende i fan: cosa succederà
Secondo le ultime indiscrezioni, sul set di Spoleto si sarebbe verificato un evento ...
Flavio Insinna sfida la più brutta delle malattie in questo film biografico su RaiPlay
L'ex conduttore de L'Eredità interpreta con coraggio un padre che deve sopportare la...
Eleonora Daniele, gelo su Garlasco con l'avvocato di Sempio: "Non dica queste cose, mi dissocio"
La conduttrice di Storie Italiane è stata costretta a prendere le distanze dalle par...