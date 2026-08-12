Noemi riparte dopo la paura dell’incidente: "Mi ha fatto sentire fragile". E ora c’è anche la svolta in TV Dopo la caduta dal palco del 19 luglio, la cantante è pronta a tornare live il 16 agosto. Intanto cresce anche la sua presenza in tv, tra Yoga Radio Estate e le indiscrezioni su Amici 26.

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La paura è rimasta alle spalle, il palco invece torna davanti a lei. Dopo la caduta del 19 luglio a San Salvo Marina, Noemi è pronta a riprendere il filo del suo tour estivo. Quattro settimane di stop, qualche concerto da riprogrammare e una consapevolezza nuova: tornare a cantare non è soltanto un appuntamento in calendario, ma qualcosa da non dare per scontato.

Noemi dopo la caduta: "Che regalo poter tornare a fare quello che amo"

Nel messaggio affidato ai social, la cantante romana ha raccontato senza filtri il contraccolpo emotivo dell’incidente dello scorso mese, quando, in seguito a un capitombolo dal palcoscenico dove si era appena esibita, è stata trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove le hanno riscontrato un trauma cranico, problemi al bacino e alla cervicale, oltre a microfratture composte all’anca e al polso destro.

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Nel messaggio affidato ai social, la cantante romana oggi ha raccontato senza filtri il contraccolpo emotivo dell’incidente: "Che regalo poter tornare a fare quello che amo". Poi il ricordo di quei momenti: «Dopo lo spavento iniziale, la paura di essermi fatta molto male era stata grande. Mi ha fatto sentire fragile".

Da quell’esperienza è arrivata anche una riflessione che va oltre la musica: "Questo mi ha ricordato quanto è importante non dare per scontata la salute e la possibilità di essere curati". E il pensiero corre a chi l’ha accompagnata nel recupero: "Grazie davvero ai medici e a tutto il team che si è preso cura di me in questi giorni di recupero e che mi hanno rimesso in piedi".

Adesso la direzione è una sola: tornare davanti al pubblico. "Ringrazio voi per tutto l’affetto e il calore che mi avete dimostrato. Adesso non vedo l’ora di rivedervi da SOPRA il palco".

Una frase che chiude il cerchio con un sorriso, dopo la caduta avvenuta al termine del concerto di San Salvo Marina. Il nuovo calendario concentra numerosi appuntamenti tra agosto e settembre, mentre due concerti teatrali chiuderanno l’anno.

Noemi, tour 2026 riprogrammato: date e città del ritorno

La ripartenza del tour di Noemi è fissata per domenica 16 agosto a Bisacquino, in provincia di Palermo. Il calendario è stato profondamente riorganizzato dopo lo stop e prevede una lunga coda estiva tra Sicilia, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Veneto e Calabria.

Le date del ritorno sono:

17 agosto – Monreale (PA)

– Monreale (PA) 19 agosto – Carpino (FG)

– Carpino (FG) 20 agosto – Balsorano (AQ)

– Balsorano (AQ) 22 agosto – Bortigali (NU)

– Bortigali (NU) 24 agosto – Casteldaccia (PA)

– Casteldaccia (PA) 25 agosto – Aidone (EN)

– Aidone (EN) 27 agosto – Marina di Pietrasanta (LU)

– Marina di Pietrasanta (LU) 28 agosto – Riccione

– Riccione 29 agosto – Sirolo (AN)

– Sirolo (AN) 30 agosto – Vicenza

– Vicenza 4 settembre – Scafati (SA)

– Scafati (SA) 8 settembre – Siderno (RC)

– Siderno (RC) 9 settembre – Zafferana Etnea (CT)

– Zafferana Etnea (CT) 13 settembre – Zapponeta (FG)

Le tappe di Iglesias e Circello sono invece state annullate perché non è stato possibile recuperarle. I biglietti delle date riprogrammate restano validi. Il capitolo live del 2026 si chiuderà poi in teatro: 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Noemi, dalla musica alla tv: il nuovo volto di Mediaset

Il ritorno sul palco non è l’unico appuntamento importante dell’estate di Noemi. La cantante è infatti anche alla guida di Yoga Radio Estate insieme a Enrico Papi, nuova esperienza televisiva che la vede protagonista su Italia 1 accanto a un volto storico dell’intrattenimento. Il programma, prodotto da Radio Bruno, è partito il 4 agosto (ma è stato registrato lo scorso giugno) e sta mostrando la cantante in una nuova veste professionale. Un passaggio che racconta una Noemi sempre più presente anche sul piccolo schermo. E proprio questa crescente familiarità con l’universo Mediaset alimenta le indiscrezioni sul futuro: tra le ipotesi circolate c’è anche quella di un suo possibile ingresso nel cast di Amici 26, magari nel ruolo di insegnante di canto. Per ora, però, si tratta di uno scenario riportato dalla stampa e non di un annuncio ufficiale. Il rapporto con Amici, comunque, non sarebbe una novità assoluta: Noemi è già stata coinvolta nel talent, anche come giudice di una gara di canto e protagonista di una masterclass. Così, mentre si prepara a tornare davanti al suo pubblico dopo la caduta, Noemi sembra avere davanti anche una seconda strada: quella televisiva. E potrebbe essere appena all’inizio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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