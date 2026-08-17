Noemi non aspetta più: torna sul palco dopo la caduta e sfida lo stop dei medici: "Recuperiamo insieme" Noemi torna a cantare dopo la caduta dal palco di San Salvo: in stampelle e da seduta, riprende il tour nonostante il consiglio dei medici di aspettare ancora

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Dopo la paura e le settimane lontana dai concerti, Noemi è finalmente tornata sul palco. La cantante era stata costretta a fermarsi dopo la brutta caduta durante un’esibizione a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, un incidente che l’aveva portata anche a trascorrere diversi giorni in ospedale e a rivedere il calendario del suo tour estivo. Ora, a quasi un mese di distanza, ha deciso di riprendere in mano il microfono, anche se il recupero fisico non è ancora completato.

Noemi torna sul palco dopo la caduta: il rientro con le stampelle

Il ritorno è avvenuto a Bisacquino, nel Palermitano, dove Noemi è salita sul palco tra gli applausi. È arrivata con le stampelle e ha poi cantato da seduta, senza però nascondere l’emozione per essere finalmente tornata davanti al suo pubblico. "Dove eravamo rimasti?", ha detto la cantante, raccontando quanto le sia mancato esibirsi nelle settimane di stop. I medici le avevano consigliato di aspettare ancora, ma Noemi ha scelto di anticipare il rientro: "Avrei dovuto tornare un po’ più tardi, avrei dovuto prendermi un altro po’ di settimane, però ho pensato che sarebbe stato più bello recuperare insieme". Durante la serata ha anche ringraziato i fan per i tanti messaggi ricevuti sui social durante la convalescenza. "La musica ci dà sempre l’opportunità di sentirci più forti, di darci energie", ha spiegato, raccontando così il significato di questo ritorno. Il tour riparte quindi con un calendario ancora molto fitto. Dopo Bisacquino, Noemi è attesa il 17 agosto a Grisì, frazione di Monreale, e fino alla fine del mese sono in programma altri dieci concerti.

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Noemi in tv con Enrico Papi: il programma registrato prima della caduta

In queste settimane Noemi continua a essere presente anche in televisione grazie a Yoga Radio Estate, il programma di Italia 1 che la vede per la prima volta nel ruolo di co-conduttrice insieme a Enrico Papi. La sua presenza nello show, però, va collocata prima dell’incidente: le puntate sono state infatti registrate prima della caduta di San Salvo. Il pubblico può quindi continuare a vedere Noemi sul piccolo schermo proprio mentre la cantante torna gradualmente alla sua attività dal vivo. Una doppia presenza, tra televisione e musica, in un periodo particolare per l’artista. Se sul palco il recupero è ancora in corso e la cantante deve aiutarsi con le stampelle, davanti alle telecamere di Italia 1 la si vede invece nelle immagini realizzate prima dello stop.

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