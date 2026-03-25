Cioffi e Noemi insieme per la prima volta, e sono Farfalle (nello stomaco): il nuovo singolo che parla di amore e punta a diventare una hit La cantante romana ha collaborato con il giovane cantautore in un inedito in uscita venerdì 27 marzo. Il pezzo è stato cucito su misura per la sua voce. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Matteo Pavone/Ufficio stampa Cioffi

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C’è una prima volta anche per Noemi. La cantautrice romana, una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana, ha scelto di collaborare con Cioffi, giovanissimo cantautore salentino al centro della scena pop negli ultimi anni. Il risultato s’intitola "Farfalle (nello stomaco)", ed il singolo in uscita venerdì 27 marzo in tutte le radio e nei digital store. Ecco qui sotto tutti i dettagli da conoscere.

Noemi, il nuovo singolo ‘Farfalle (nello stomaco)’ e il ruolo di Cioffi

"Farfalle (nello stomaco)", il brano in uscita di Noemi e Cioffi, nasce da un’idea precisa: raccontare il momento in cui un amore si spegne, e chi era ‘tutto’ diventa improvvisamente un estraneo. Il pezzo affronta le mille sfaccettature della separazione, tra gelosia, malinconia e il dolore di immaginarsi l’amato (o l’amata) abbracciato a qualcun altro. Nel mezzo, resta il ricordo di quelle ‘farfalle nello stomaco’, quella sensazione inconfondibile che è il simbolo più autentico e genuino dell’innamoramento.

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"Racconta una storia che non ha un lieto fine", spiega Noemi a proposito del brano, "e credo che ognuno di noi, almeno una volta, abbia vissuto emozioni simili e possa ritrovarsi in queste parole".

Come è nata la collaborazione tra Noemi e Cioffi

A volere fortemente il duetto con Noemi è stato Cioffi, che ha raccontato come il progetto sia nato fin dalle prime fasi di scrittura con una voce femminile già in mente. "Scrivendo il brano", ha detto l’artista, "abbiamo immaginato fin da subito una voce femminile capace di dare forza al ritornello e di creare un vero dialogo nelle strofe". E ancora: "Una volta completato il provino, sognavo una voce come la sua per queste sonorità: Noemi è una delle artiste più importanti della musica italiana, un’artista che stimo profondamente e da sempre una delle mie preferite".

Una stima profonda, dunque, che si è trasformata molto presto in collaborazione artistica: "Siamo riusciti a farle ascoltare il pezzo, le è piaciuto molto e ha scelto di interpretarlo. Per me è un grande onore averla in questo brano e mi affascina l’idea che questo duetto possa raccontare anche una prospettiva femminile dell’amore, affidata proprio alla sua voce".

Dal canto suo, Noemi ha accettato con entusiasmo la sfida. "Incontrare Cioffi e cantare in un suo brano è stato davvero stimolante", ha dichiarato la cantante. "Amo mettermi in gioco e confrontarmi con nuovi artisti, ogni incontro è un’occasione per imparare e crescere, sia artisticamente che umanamente". Poi la precisazione sul brano: "‘Farfalle’ mi ha colpita fin dal primo ascolto: è una canzone intensa, sincera, in cui è facile riconoscersi, e sono stata molto felice di unire la mia voce alla sua in questo pezzo".

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