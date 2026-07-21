Noemi ricoverata, come sta la cantante secondo il primario: "Microfratture composte all’anca e al polso, dovrà fermarsi" Noemi è caduta dal palco durante una sua esibizione a Vasto, ora ha parlato il Primario che l'ha tenuta in cura. Ecco come sta

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Ufficio stampa della cantante

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La cantante Noemi ha vissuto attimi di paura durante il concerto tenutosi a San Salvo Marina (Chieti). L’artista è infatti caduta proprio nel corso della sua esibizione, lo scorso 19 luglio, e tra i fan c’è stata molta apprensione. Lei è infatti stata ricoverata nell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stata sottoposta ad alcuni accertamenti diagnostici.

Le parole del primario sulle condizioni di salute di Noemi

In queste ultime ore è intervenuto Enzo Di Prinzio, primaro del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale, che ha appunto reso noto l’assenza di complicazione neurologiche o lesioni interne gravi. "È stata dimessa, sta bene" – ha annunciato il dottore – "È stata molto fortunata perché poteva riportare lesioni molto più gravi".

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Lo stesso ha poi dichiarato di aver eseguito una Tac total body, di aver chiesto una consulenza neurologica per il trauma cranico e di aver suturato la ferita sulla fronte. "I fan possono tirare un sospiro di sollievo perché dai controlli non è emerso nulla di grave", ha infine concluso. Tra l’altro, ha fatto molto parlare la dinamica dell’incidente, dato che Noemi è caduta da un’altezza non indifferente, tanto che in molti avevano temuto per delle conseguenze più gravi.

Al momento si sta parlando di un politrauma su varie parti del corpo, soprattutto al bacino e al polso destro, che non richiede però un intervento chirurgico. "Non ha mai perso conoscenza" – ha spiegato il Primario – "ci sono delle microfratture composte, all’anca e al polso, che non necessitano però di intervento chirurgico".

Quali sono i tempi di recupero

A causa delle sue condizioni di salute, Noemi è quindi stata costretta ad annullare il suo tour estivo. Tutte le tappe sono infatti state sospese per darle la possibilità di riprendersi dall’incidente, anche perché i dottori le hanno prescritto almeno quattro settimane di riposo. Lo stesso Primario ha spiegato che sarebbe ora necessario un periodo di pausa dai suoi impegni professionali.

"Per il bacino serve un mese di riposo assoluto a mobilità ridotta, dal letto alla poltrona, per intenderci" – ha detto il dottore che l’ha presa in cura – "Per la distorsione e la microfrattura del polso le abbiamo già fatto indossare un tutore e lo dovrà tenere per una ventina di giorni. Lo stesso tempo che è necessario per il collare cervicale. Tutore e collare possono essere tolti quando la cantante sta sdraiata, a riposo". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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