Noemi cade dal palco durante il concerto: la corsa in ospedale e la paura tra il pubblico. Spettacolo interrotto La cantante è precipitata dal palco durante l'esibizione, riportando un trauma che ha reso necessario il trasferimento immediato in ospedale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una serata di musica e festa si è trasformata improvvisamente in un momento di forte preoccupazione per il pubblico presente a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dove Noemi è stata protagonista di un incidente che ha costretto gli organizzatori a interrompere il concerto e a richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. L’artista stava esibendosi davanti a migliaia di persone quando, nel tentativo di avvicinarsi ai fan posizionati nelle prime file, avrebbe perso l’equilibrio precipitando dal palco.

Noemi e la caduta dal palco durante l’esibizione

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ore successive all’accaduto, l’incidente sarebbe avvenuto mentre la cantante stava interpretando "Briciole". Avvicinandosi al bordo del palco per salutare e coinvolgere il pubblico, non si sarebbe accorta della fine della pedana, finendo per scivolare e cadere a terra. Una scena che ha immediatamente generato apprensione tra gli spettatori, rimasti per alcuni istanti senza comprendere la reale gravità della situazione. I presenti hanno raccontato di momenti concitati, con l’esibizione che si è fermata quasi subito per consentire l’arrivo del personale sanitario. In pochi minuti l’area è stata messa in sicurezza e sono scattate tutte le procedure necessarie per prestare assistenza all’artista.

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L’intervento dei soccorsi

Dopo i primi controlli effettuati sul posto, Noemi è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per essere sottoposta agli accertamenti clinici e radiologici ritenuti necessari dai medici. Le prime informazioni circolate parlano di una ferita alla testa e di una possibile frattura al naso, elementi che avrebbero spinto i sanitari a procedere con ulteriori verifiche prima di esprimere un quadro definitivo sulle sue condizioni. Nelle ore immediatamente successive all’incidente non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali e nemmeno la cantante, attraverso i suoi canali social o il proprio staff, aveva ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche. L’assenza di comunicazioni dirette ha contribuito ad alimentare l’attenzione e la preoccupazione dei fan.

Il concerto sospeso e la decisione del Comune

L’incidente ha inevitabilmente portato alla sospensione dello spettacolo. Anche l’amministrazione comunale di San Salvo ha deciso di modificare il programma della serata, rinviando i fuochi d’artificio previsti al termine dell’evento. In una nota ufficiale è stato comunicato: "A causa dell’incidente occorso durante l’esibizione alla cantante Noemi, il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione. Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto, l’Amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera".

L’attesa dei fan per aggiornamenti

Nelle ultime settimane Noemi era tornata al centro dell’attenzione musicale grazie al singolo "Tu Cosa Fai Questa Sera", pubblicato a fine maggio. Proprio per questo motivo l’incidente ha avuto una forte eco tra i suoi sostenitori, che nelle ore successive hanno invaso i social con messaggi di affetto e auguri. Al momento, l’auspicio condiviso da pubblico e organizzatori è che si sia trattato soltanto di un brutto spavento e che gli accertamenti possano presto confermare conseguenze meno serie di quanto inizialmente temuto. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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