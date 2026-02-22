Trova nel Magazine
Noemi a Verissimo, la malattia e il suo grande errore: "Avevo paura di farmi aiutare", c'entra (anche) Sanremo

La popolare cantante si è aperta nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando di un problema che l’aveva colpita e di come ne sia uscita. Poi l'aneddoto su Sanremo.

Noemi a Verissimo, la malattia e il suo grande errore: "Avevo paura di farmi aiutare", c'entra (anche) Sanremo
Raiplay

Ospite a Verissimo, il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, Noemi ha ripercorso uno dei momenti più complessi della sua vita, cominciato agli inizi della carriera, e che le ha influenzato parecchi momenti, anche mentre si trovava lontana dalla luce dei riflettori. La cantante ha raccontato di aver sofferto di un problema e di aver impiegato molto tempo prima di riuscire a liberarsene. "Ci ho messo tanto per stare meglio, anche per colpa mia", ha confessato nella puntata in onda domenica 22 febbraio 2026.

Verissimo, Noemi svela la malattia (superata) e come ne è uscita

Il periodo più difficile arrivò poco prima della sua fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2012 con il brano Sono solo parole, momento nel quale realizzò che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Una notte, all’improvviso, arrivò la scoperta: "Ho sofferto di derealizzazione. La prima volta, di notte iniziai a tremare. Dormivo col mio compagno, chiamai mia mamma e dormii con lei, abbracciate. Sentivo una sensazione di distacco, sembrava che mi avessero tolto la parte che mi rende attaccata al mondo". Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, la cantante ha spiegato i motivi che le hanno impedito di risolvere subito la problematica: "Non volevo perdere la mia occasione a Sanremo, mi stressai troppo. Il mio corpo mi disse che dovevo fermarmi, era una reazione al fatto che ero molto sballottolata. Sono sempre stata serena. Ci ho messo tanti anni per mandare via il panico" e poi ancora: "Avevo paura di fare un percorso psicologico, bisogna andare invece da un medico per mettere a posto una parte del nostro inconscio. Quando iniziai, fu incredibile. Per tre anni mi svegliavo con quella sensazione, e iniziare il percorso mi ha fatto rinascere".

Noemi a Verissimo: il ruolo decisivo del compagno Gabriele

Accanto a lei dal 2009, e sposato nel 2018, c’è Gabriele, il compagno di vita di Noemi, che ha rappresentato parte fondamentale nella guarigione della cantautrice. Il marito c’è sempre stato, come sottolinea lei nell’intervista, e il suo supporto è stato continuo: "Mio marito Gabriele è nella mia vita dal 2009. È diverso da me" ha dichiarato, e poi ancora: "Mi lasciai andare subito con lui, e scoprii che anche lui aveva lo stesso interesse, andando subito a vivere insieme". Una testimonianza importante quella portata da Noemi, che dall’alto del suo ruolo di cantante popolare, si è esposta con coraggio, mandando un messaggio di incoraggiamento per tutti quelli, che magari hanno lo stesso problema, e non sanno da dove iniziare.

