Noah Wyle, la star di The Pitt ‘tradita’ dal successo: quell’occasione persa ha ancora un peso enorme L'attore rivela i grandi rimpianti della sua carriera: il successo di ER gli impedì di entrare nel cast di due film diventati autentici capolavori del cinema.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Nonostante il grande successo che sta riscontrando con The Pitt, Noah Wyle ha dei rimpianti, delle occasioni perse che non riesce a perdonarsi. Di recente, ha raccontato al podcast Still Here Hollywood che, a causa di ER, ha dovuto rifiutare un paio di opportunità che avrebbero potuto riscrivere la sua intera carriera. Ma vediamo meglio cos’ha detto l’attore.

Noah Wyle, gli impegni di ER hanno influito sulle sue scelte: le occasioni mancate

Due grandi occasioni cinematografiche sfiorate e una lunga carriera costruita grazie a una delle serie televisive più amate di sempre. Noah Wyle ha raccontato alcuni dei momenti in cui il destino professionale lo ha portato a rinunciare a ruoli importanti, tra cui quelli in Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg e Good Night, and Good Luck di George Clooney. Durante il podcast Still Here Hollywood, l’attore ha spiegato di aver dovuto abbandonare entrambe le possibilità a causa degli impegni sul set di ER – Medici in prima linea, la serie medical che lo ha consacrato al grande pubblico. Non si trattò quindi di una scelta artistica o di un mancato accordo, ma semplicemente dell’impossibilità di liberarsi dagli obblighi legati alla produzione. Oltre al ruolo del soldato Ryan, poi interpretato da Matt Damon, a Wyle era stato proposto anche il personaggio del soldato Upham, affidato successivamente a Jeremy Davies.

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L’attore ha ricordato così quei momenti: "Sì, mi è capitato tante volte. George mi offrì una parte in "Good Night, and Good Luck", ma non riuscii a liberarmi dagli impegni di "ER. Mi proposero anche il ruolo del soldato Ryan in "Salvate il soldato Ryan", ma ancora una volta non potei lasciare la serie." Con il tempo, però, Wyle ha imparato a guardare a quelle occasioni mancate con una prospettiva diversa, convinto che quei ruoli abbiano trovato gli interpreti ideali:

"Quasi sono contento di non averle fatte, perché quegli attori hanno reso quei personaggi indimenticabili. Matt Damon era Ryan. E Jeremy Davies è stato così straordinario nei panni di Upham che faccio fatica a immaginare qualcuno capace di fare meglio."

Noah Wyle e il successo di The Pitt

Anche se porta con sé il peso di questi rimpianti, Noah Wyle non può di certo lamentarsi del grande successo riscontrato con The Pitt, la serie HBO giunta alla terza stagione, che uscirà a gennaio 2027. Lo show è ambientato nell’ospedale di Pittsburgh e interpreta il dottor Michael "Robby" Robinavitch. La serie racconta la quotidianità del personale sanitario, mostrando le difficoltà e le pressioni affrontate da medici e infermieri. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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