Golden Globes, che colpaccio Fabio Fazio: in esclusiva a Che Tempo Che fa ecco Noah Wyle di The Pitt L'ex attore di ER, oggi in tv con The Pitt, sarà grande ospite da Fazio per una puntata che i fan della serie non possono proprio mancare

Fabio Fazio non è nuovo ad accogliere grandissimi ospiti internazionali sui divanetti della sua storica trasmissione, Che Tempo che fa, oggi nel palinsesto del Canale Nove. Da Tom Hanks e Richard Gere fino a Martin Scorsese, Naomi Campbell e Zendaya, le star non hanno mai mancato di rispondere al suo invito. Per continuare con questa tradizione, domenica 25 gennaio Che Tempo che Fa e Fabio Fazio accoglieranno sul Nove e in streaming su Discovery+ Noah Wyle, fresco vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award come miglior attore protagonista per la sua serie tv The Pitt, di cui è anche produttore, in occasione dell’uscita della seconda stagione in esclusiva su HBO Max.

Noah Wyle di The Pitt ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa sul Nove e su Discovery+

Attore pluripremiato, Noah Wyle ha cominciato la propria carriera nei panni del dottor John Carter nella serie cult E.R. – Medici in prima linea, trasmessa dal 1994 al 2005. La performance gli è valsa 4 Screen Actors Guild Awards, oltre a cinque candidature all’Emmy e tre ai Golden Globe. Negli anni ha recitato in acclamate pellicole come Donnie Darko,di Richard Kelly e W.,di Oliver Stone, e in numerose serie tra cui Falling Skies, The Red Line, Leverage: Redemption e The Librarian.

Il suo ultimo lavoro, The Pitt, ha riscontrato grandissimo successo da parte di pubblico e critica, venendo premiata con 2 Golden Globes (Miglior Serie Drammatica e Miglior Attore Protagonista) e 5 Emmy Awards (Miglior Serie Drammatica, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista, Miglior Guest Star e Miglior Casting per una Serie Drammatica). Ambientata nel fittizio Trauma Medical Center di Pittsburgh, conosciuto anche come "The Pitt", la serie, creata da R. Scott Gemmill, racconta un singolo turno di 15 ore del pronto soccorso, con ogni episodio che segue un’ora di quella giornata. Wyle veste i panni del dottor Michael "Robby" Robinavitch, un carismatico quanto rude e pragmatico medico con anni di esperienza alle spalle e segnato dalla perdita del proprio mentore, morto durante la Pandemia di Covid-19.

Quando Noah Wyle sarà da Fabio Fazio a che tempo che fa

L’appuntamento per l’intervista esclusiva di Fabio Fazio a Noah Wyle a Che Tempo Che Fa è fissato per domenica 25 gennaio, in chiaro in televisione sul Canale Nove e in streaming su Discovery+. Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.

