The Pitt, Noah Wyle non ha dubbi: "Perché l'acquisto di Warner da parte di Paramount non è un bene" In un'intervista a Variety, la stella di The Pitt ha espresso dubbi e perplessità in merito all'affare che coinvolge Warner e Paramount

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Noah Wyle è un losangelino duro e puro, cresciuto poco a nord di Hollywood Boulevard e ha percorso migliaia di volte la Walk of Fame, che ha recentemente visto il suo ingresso con una stella a lui dedicata. "Sono un prodotto di questa industria e ho sempre voluto farne parte, per quanto sia sfarzosamente antiquata", ha detto a Variety. Il medical drama che lo vede protagonista e produttore esecutivo, The Pitt, gli ha fruttato due Emmy ed è stato da poco ufficialmente rinnovato per una terza stagione. HBO sta però per venire acquisita, assieme a tutta Warner Bros. Discovery, da Paramount Skydance, una mossa che Wyle ha definito "Non una buona cosa per i lavoratori".

Noah Wyle e l’acquisto di Waner da parte di Paramount: "Non è una buona cosa"

L’affetto che lega Noah Wyle a Warner Bros. ha radici vecchie di svariati decenni. Il produttore è infatti quello che, all’epoca, ha dato vita a ER, medical drama che ne ha lanciato la carriera, e che oggi sta dietro a The Pitt. Non è un caso che Wyle abbia espresso quantomeno dei dubbi sull’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. "Se devo trovare una preoccupazione, essa arriva da una persona in possesso di tre tessere sindacali e che lavora con un sacco di persone in città che vedono la cosa in maniera molto semplice: meno emittenti, meno studi, meno network, meno stipendi", ha affermato. "Può essere una buona cosa per gli azionisti, ma di sicuro non lo è per i lavoratori, ed è una battaglia che va avanti da secoli", ha aggiunto.

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La storyline dell’ICE e la contrattazione con HBO

Nella stagione 2 di The Pitt è presente una storyline legata a due agenti dell’ICE, la famigerata unità anti-immigrazione al centro di numerosi scandali negli scorsi mesi in America. Wyle ha raccontato che, al momento di decidere come gestire la cosa, ha dovuto contrattare non poco con HBO. "Il negoziato è stato influenzato da ragioni politiche, ragioni creative, paura, incertezza, tutte ragioni decisamente valide. Io ero personalmente preoccupato riguardo al montaggio che avremmo dovuto fare. Quando ho visto l’edit finale, ho realizzato che eravamo giunti a qualcosa di più elegante e un pochino più contenuto di quanto avevamo inizialmente preventivato, e che lascia un po’ di ambiguità. Alla lunga è buono per lo show. Abbiamo mostrato l’orso, invece di pungolarlo con un bastone, e penso sia abbastanza".

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