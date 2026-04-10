Dopo il successo di The Pitt, Noah Wyle senza freni: finalmente il suo nome sulla celebre Walk of Fame L'attore protagonista della serie HBO, premiato con una stella, si è lasciato andare a un discorso intenso su famiglia, carriera e vita privata

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Noah Wyle, per anni tra gli interpreti principali di ER e oggi volto di punta di The Pitt su HBO, è stato premiato con una stella sulla famosa Walk of Fame di Hollywood, lasciandosi andare a un discorso commovente su famiglia, carriera e vita privata. Durante la cerimonia, avvenuta il 9 aprile, ha raccontato con una sincerità disarmante cosa significhi arrivare a questo punto dopo una carriera lunga decenni. The Pitt, che sta per arrivare alla conclusione della seconda stagione, in programma venerdì 17 aprile, è già stato rinnovato per una terza.

Noah Wyle alla cerimonia per la stella alla Walk of Fame: "Temevo di non riuscire a parlare"

La commozione di Noah Wyle alla cerimonia della stella alla Walk of Fame di Hollywood è visibile. "È estremamente emozionante. Sono felice di non aver avuto quel nodo alla gola che temevo, che avrebbe reso difficile parlare", ha affermato l’attore. Un’affermazione non scontata, soprattutto in un mondo basato su discorsi costruiti ed emozioni controllate. Wyle ha dimostrato sincerità e soprattutto gratitudine per il proprio percorso, cercando di non celebrare se stesso ma restituire qualcosa: "Volevo davvero ringraziare molte persone oggi". Parlando di The Pitt ha anche accennato al ritorno del personaggio di Ashley Davis, interpretato da sua moglie Sara. "È un personaggio molto importante che chiaramente dovrebbe tornare a un certo punto", ha sottolineato.

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Il cuore del discorso di Wyle appunto la famiglia, che lui considera il vero motore della sua carriera. "A mia moglie Sara e ai miei tre incredibili figli, Owen, Auden e Frances, siete il mio nord, sud, est e ovest", ha dichiarato, appoggiandosi a una metafora semplice ma diretta e capace di restituire un senso di orientamento totale. "Siete la ragione per cui mi alzo ogni mattina. Siete la mia motivazione a fare meglio. Siete la fonte della mia creatività", ha aggiunto. Parole che descrivono un modo di vivere il successo non come un traguardo individuale, ma come un risultato costruito su relazioni, sostegno e continuità affettiva. Il riferimento ai figli, Frances, Owen e Auden, oltre che alla moglie Sara, non è un semplice ringraziamento formale, ma un modo per ridefinire le priorità davanti a un simbolo iconico come la Walk of Fame. Un luogo che celebra nomi incisi nella pietra e in cui Wyle ripensa invece a tutto ciò che è in movimento e che evolve.

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