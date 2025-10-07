No Other Land, il film cancellato dalla Rai ed è polemica censura: c'entra la Flottilla? Che succede La pellicola del 2024, diretta da un collettivo israelo‑palestinese, è stata cancellata dai palinsesti: problema di programmazione o scelta politica?

No Other Land, film vincitore dell’Oscar 2025 per il miglior documentario, stava per approdare su Rai 3 in prima serata il 7 ottobre 2025, ma all’ultimo momento la Rai ha deciso di spostarne la messa in onda. Dietro al rinvio si affacciano questioni politiche e di palinsesto che meritano di essere esplorate.

La pellicola del 2024, diretta da un collettivo israelo‑palestinese, racconta le vicende dell’area di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata, dove lo Stato israeliano ha dichiarato una ‘firing zone’ (zona di addestramento militare) e avviato demolizioni, espropriazioni e forzate espulsioni delle comunità palestinesi.

La scelta di mandare in onda il docu-film il 7 ottobre, non era a caso: è l’anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele. Una serata ‘simbolica’ che, secondo la Rai, avrebbe potuto accendere un dibattito e aggiungere contesto a una ricorrenza mediatica. Ma No Other Land è stato improvvisamente cancellato per "ragioni di palinsesto". Ma secondo varie ricostruzioni giornalistiche, la decisione sarebbe arrivata dopo una "telefonata dall’alto" o una pressione politica non ufficiale. Cosa c’è dietro? Tutti i dettagli nel Video!

