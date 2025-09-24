Nizza-Roma stasera in TV, chi trasmette in diretta l’Europa League: Sky o Nove, streaming e polemiche
Oggi mercoledì 24 settembre 2025 i giallorossi di Gasperini debuttano nella competizione europea contro gli ‘aquilotti’: canale e orario della partita
Riparte l’Europa League. Oggi mercoledì 24 settembre 2025, infatti, inizia la 55esima edizione della competizione europea e le squadre italiane scenderanno subito in campo per la prima giornata. Alle 21:00 la Roma di Gian Piero Gasperini sarà impegnata a Nizza. Scopriamo dove vedere la partita in diretta e tutti i dettagli.
Nizza-Roma: la prima giornata di Europa League 2025/26: orario e polemiche
Il grande calcio europeo è tornato e, dopo l’apertura della Champions League della scorsa settimana, oggi mercoledì 24 settembre 2025 inizia ufficialmente anche la UEFA Europa League 2025/26. Le italiane qualificate alla seconda massima competizione europea quest’anno sono il Bologna – vincitrice della Coppa Italia e impegnata stasera contro l’Aston Villa – e la Roma. I giallorossi di Gian Piero Gasperini faranno il loro debutto questa sera a Nizza contro gli ‘aquilotti’ allenati da Franck Haise. Fischio d’inizio alle ore 21:00 all’Allianz Riviera di Nizza.
La Roma arriva al primo impegno in Europa galvanizzata dal successo nel derby contro la Lazio di domenica scorsa grazie al gol dell’ex capitano Lorenzo Pellegrini. Lo ‘sfottò’ nei confronti dei cugini laziali è arrivato fino in tv, dove l’ormai certificato tifoso giallorosso Filippo Thiery ha ‘colpito’ nel corso dell’ultima puntata di Geo su Rai 3. "Sono andato a catturare l’ultimo tramonto dell’estate astronomica. Siamo a Palo Laziale" ha scherzato il meteorologo con chiaro riferimento al legno colpito da Cataldi nel finale del derby, rincarando poi la dose: "I colori più sbiaditi del cielo lasciano spazio a tinte calde gialle e rosse". Poi il richiamo proprio al gol di Pellegrini: "da sottolineare anche la presenza di molti… pellegrini, visto l’anno giubilare".
Per quanto riguarda le probabili formazioni Pellegrini dovrebbe ritagliarsi un posto da titolare nonostante il ballottaggio con El Shaarawy; in difesa spazio al terzetto Celik-Mancini-Ndicka e in avanti una bella chance per Dovbyk. Nel Nizza Diop davanti al posto di Moffi.
Dove vedere Nizza-Roma: Sky o Nove, la diretta tv e in streaming
La UEFA Europa League 2025/26 è in onda in esclusiva su Sky. La partita Nizza-Roma che aprirà la prima giornata della competizione europea sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del pacchetto Sky) e Sky Sport (canale 251). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. Nove trasmetterà in chiaro solo un match di cartello di ogni giornata: domani verrà trasmessa la sfida tra RB Salisburgo e Porto.
