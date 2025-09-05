Nino Tronchetti Provera, che lavoro fa il nuovo compagno di Michelle Hunziker: il suo business miliardario L’imprenditore romano (cugino di Giovanni) è da anni impegnato nel business della sostenibilità ambientale e ha conquistato anche il cuore della conduttrice

Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore e non si nasconde più. La conduttrice svizzera, infatti, è uscita allo scoperto e il suo legame con Nino Tronchetti Provera sta facendo parlare il mondo del gossip e della cronaca rosa. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha recentemente ammesso di essere innamorata dell’imprenditore romano, da anni impegnato nel business della sostenibilità ambientale. Scopriamo tutta la sua storia.

Che lavoro fa Nino Tronchetti Provera: la sua società

Nato a Roma nel 1968, Nino Trochetti Provera è il figlio di Luigi Tronchetti Provera (cugino di secondo grado del vicepresidente del gruppo Pirelli, Marco) e cugino di Giovanni, compagno di Chiara Ferragni. Nel 1992 si è laureato in Economia Aziendale all’Università Luiss con una tesi sulla ‘compatibilità ambientale’ e poi ha conseguito un MBA all’INSEAD. In passato ha lavorato nel gruppo Telecom Italia (di cui il cugino Marco è presidente), prima come amministratore Delegato di Finsiel e poi come Direttore Generale di Olivetti. Nel 2007, però, ha fondato Ambienta, investitore europeo tra i leader nell’ambito della sostenibilità ambientale e oggi uno dei più grandi fondi di private equity del continente con oltre 3 miliardi di euro gestiti tra Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera. Tronchetti Provera ha fatto della coscienza green un vero e proprio business: "L’ambiente non è solo un fatto etico, è un’opportunità di business" ha dichiarato lui stesso al Corriere della Sera nel 2019.

La storia d’amore con Michelle Hunziker: la confessione della conduttrice

Dopo essere stati ‘pizzicati’ insieme a febbraio, nel giugno del 2025 Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono usciti allo scoperto, non nascondendosi ai paparazzi tra abbracci, sorrisi e anche un bacio per le strade di Milano. Dopo un’estate da sogno in Grecia con la figlia Aurora Ramazzotti, il genero Goffredo e il nipotino Cesare Augusto Cerza (a cui poi si è aggiunto anche l’ex marito Eros Ramazzotti, con cui i rapporti sono rimasti ottimi), la conduttrice ha ammesso in una recente intervista a Bunte.de di essere felice e innamorata: "Sono davvero felice. L’amore fa parte della vita, è la cosa più bella di tutte. È il motore della vita. Sono un po’ protettiva nei confronti della mia vita privata ultimamente, anche se si possono vedere le foto e lì si vede che siamo innamorati e felici".

