Nino Frassica, cosa fa oggi: due mogli, una figlia acquisita e la morte sfiorata sul set di Don Matteo

Nino Frassica è il co-conduttore della finale del Festival 2026: ecco la sua vita privata, tra amori e successo.

Nino Frassica vita privata moglie figli
IPA

Nino Frassica sarà uno dei co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo 2026. Volto amatissimo della tv italiana, il comico siciliano salirà sul palco nell’ultima serata della kermesse insieme alla giornalista Giorgia Cardinaletti, per comporre un duo di co-conduttori che accompagnerà Carlo Conti e Laura Pausini fino alla proclamazione del vincitore prevista intorno alle ore 1.30. Ecco una panoramica sulla sua vita privata prima di vederlo all’opera sul palco dell’Ariston.

Nino Frassica, chi è la moglie Barbara Exignotis

Nino Frassica è attualmente sposato con Barbara Exignotis, attrice teatrale con un passato nel cinema per adulti. Tra loro c’è una considerevole differenza d’età: Nino è nato nel 1950, mentre sua moglie è nata nel 1975. Barbara è originaria di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, e da giovane, per qualche anno, è apparsa in alcune pellicole rivolte agli adulti utilizzando il nome d’arte "Blondie". Successivamente, nel 2007, ha abbandonato quella carriera per dedicarsi al teatro.

Barbara Exignotis ha una figlia, Valentina, nata da una relazione precedente, diventata una sorta di figlia acquisita anche per Frassica. L’attore non ha avuto figli biologici ma ha accolto la ragazza, che oggi ha circa 20 anni, considerandola parte integrante della sua famiglia. Parlando della moglie, invece, Frassica In un’intervista ha dichiarato:

"Con lei vivo una seconda giovinezza, mi ha ridato l’entusiasmo. Pensando a lei mi viene in mente l’amore di una donna che mi starà accanto nei prossimi anni"

L’ex moglie Daniela Conti

Oltre a Barbara, nella vita privata dell’attore c’è stata una prima moglie: Daniela Conti, con cui è stato sposato dal 1985 al 1993. Anche lei è un’attrice apparsa in alcune produzioni televisive come "Bi e il Ba", "Miracolo Italiano" e Don Matteo.

Frassica, la carriera e il dramma sfiorato sul set di Don Matteo

Frassica è un comico e attore sulla cresta dell’onda da oltre 40 anni. La sua carriera spiccò il volo negli anni ’80 grazie alla partecipazione a Quelli che la notte, il programma cult di Renzo Arbore. La popolarità è poi esplosa nei primi anni 2000 proprio grazie a Don Matteo, dove interpreta il maresciallo Cecchini.

Durante le riprese della fiction si è verificato un momento di grande tensione: in una scena ambientata su un tetto, l’attore ha perso l’equilibrio rischiando di cadere nel vuoto. Accanto a lui c’era Terence Hill, all’epoca star della fiction (poi ha passato il testimone a Raoul Bova) che è riuscito ad afferrarlo appena in tempo, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche:

"Stavamo girando una scena sopra il tetto di una casa, io e lui. Era notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita. Se fossi caduto di sotto sarei morto. Ma Terence mi ha tenuto stretto. E ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell’episodio, le vengono i brividi".

Programmi

