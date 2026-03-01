Dopo il successo a Sanremo, Nino Frassica tra risate e commozione: da Don Matteo a ribelle che stravolge tutto L'iconico e amatissimo Nino Frassica si trasforma in una sorta di guida tra risate e momenti toccanti, in questa serie disponibile su RaiPlay. Tutti i dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Su RaiPlay è disponibile una serie che non potete lasciarvi sfuggire perché vede tra i protagonisti Nino Frassica e, sapete cosa vuol dire? Sì, esatto, risate garantite. Accanto a lui troviamo anche Giulio Scarpati, il quale, insieme a uno dei volti più amati di Don Matteo, lasceranno un segno in questa serie che promette anche tanta emozione. Siete curiosi di sapere di quale serie si tratta? Molto bene, allora proseguite la lettura.

Cugino & Cugino, Nino Frassica alle prese con un cugino esuberante in questa serie

Cugino & Cugino è una fiction di Rai 1 del 2011, diretta da Vittorio Sindoni, composta da dodici puntate, e con protagonisti Giulio Scarpati e Nino Frassica. Ambientata a Roma tra un condominio e un carcere, racconta la storia di Filippo Raimondi, educatore penitenziario, vedovo e padre solo, che cerca di tenere insieme lavoro e vita familiare insieme al figlio Marco, un bambino intelligente ma fragile. La routine di Filippo viene sconvolta dall’arrivo del cugino Carmelo Mancuso, cuoco siciliano esuberante e in fuga dopo una truffa all’INPS. Da ospite temporaneo diventa una presenza stabile in casa. Attraverso piccoli gesti quotidiani, la serie mostra il ricomporsi di una famiglia atipica. Contemporaneamente, Filippo tenta di aiutare i detenuti a reinserirsi organizzando un musical, una scommessa di fiducia che coinvolge anche Franck, ex ballerino detenuto.

Questa serie tratta diversi temi, dalla famiglia poco tradizionale, al sistema carcerario e alla rieducazione dei detenuti. Filippo, Carmelo e Marco formano una famiglia non tradizionale basata su legami affettivi e sostegno reciproco. La storia affronta la tematica della rieducazione carceraria, centrale per Filippo, che crede nel cambiamento e nel reinserimento sociale. Nel cast troviamo anche:

Monica Dugo

Gabriele Caprio

Denny Méndez

Pierpaola Janvier

Euridice Axen

Giorgio Borghetti

Edy Angelillo

Ugo Fangareggi

Gennaro Cannavacciuolo

Andrea Lolli

Massimo Corvo

Francesco Scali

Francesco Paolantoni

Maximiliano Hernando Bruno

Xhilda Lapardhaja

Gianmarco Trevisanello

Curiosità sulla serie e dove vederla in streaming

Anche per questa serie, non mancano curiosità da svelarvi. Innanzitutto, nonostante il discreto successo, Cugino & Cugino non è stata rinnovata per una seconda stagione. Per quanto riguarda le location, è girata principalmente tra Roma e la sua provincia; l’appartamento di Filippo, Marco e Carmelo si trova in una zona residenziale romana (probabilmente via Lemonia), mentre le scene in carcere sono state reali nella Casa Circondariale di Velletri. Anche le scene scolastiche sono state girate in una vera scuola elementare romana. Trovate questa serie in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Se ve la siete persa, correte a recuperarla!

