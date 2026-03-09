Nino Frassica e le ‘finte’ scuse a Valeria Marini a Che tempo che fa: “Lo faccio pubblicamente”, ma la stoccata è ancora peggio Ospite a Che Tempo Che Fa, il comico ha deciso di prendersi un momento per chiedere scusa a Valeria, peccato non fosse proprio la Marini: cosa è successo.

L’iconico Nino Frassica ha partecipato a Sanremo 2026 in vesti di co-conduttore, portando sul palco dell’Ariston la sua consueta ironia. La showgirl Valerina Marini non ha però apprezzato la battuta che Frassica ha fatto nei suoi confronti, tirando in ballo un presunto messaggio incomprensibile che Valeria avrebbe inviato a Carlo Conti dopo essersi gonfiata le labbra. Ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, la Marini ha rivelato di essersi sentita profondamente offesa chiedendo a Frassica delle scuse pubbliche. Ebbene, delle scuse in diretta tv sono effettivamente arrivate da parte del comico, peccate fossero dirette a un’altra Valeria: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Nino Frassica, ‘finte’ scuse a Valeria Marini: la gag da Fabio Fazio

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul canale Nove. Tra gli ospiti in studio ha presenziato anche Nino Frassica, il quale ad un certo punto ha chiesto un momento per fare delle scuse pubbliche. Il riferimento a Valeria Marini è apparso subito ovvio, peccato che Frassica sia invece riuscito a sorprendere tutti ancora una volta. "Volevo chiudere il pezzo di questa sera chiedendo scusa a Valeria. Chiedo scusa a Valeria. Ho deciso di scusarmi pubblicamente. Lo faccio perché le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, La Gioia. Quindi chiedo scusa a Valeria Golino".

Insomma, le scuse a Valeria sono effettivamente arrivate, peccato non fosse proprio la Marini. Scuse pubbliche che si sono dunque trasformate in un ulteriore sketch comico con palese riferimento alla richiesta fatta dalla Marini. Una gag che tra il pubblico presente e sui social ha scatenato ironia ed ilarità, ma che forse non farà altrettanto piacere alla showgirl sarda.

Valeria Marini, le scuse di Nino Frassica sui social

Questa è però la seconda volta che, presentando delle scuse a Valeria Marini, l’iconico Nino Frassica ne approfitta al contempo per inviare nuove frecciate. Subito dopo l’ospitata della showgirl a La Volta Buona, il comico aveva infatti posato sui social un video con la didascalia "Scusa Valeria". Il video a corredo mostrava però lo stesso Frassica durante un’ospitata a Che Tempo Che Fa del 2019. Un’occasione nel quale il comico aveva fatto la stessa identica battuta, riportata poi quest’anno a Sanremo, alla presenza di Valeria Marini.

In quel caso, però, il video mostra chiaramente una Valeria divertita e autoironica. Una reazione molto diversa rispetto a quella avuta in questo caso, nonostante la battuta sia stata sempre la stessa. Nella vita è però lecito avere reazioni differenti anche a seconda del contesto e della sensibilità del momento, e in entrambi i casi le scuse molto ironiche sembrerebbero aver sottovalutato la reale offesa percepita da Valeria. Arriveranno scuse reali e sentite? Ma, soprattutto, come reagirà Valeria a questa nuova frecciata? Chi vivrà, vedrà.

