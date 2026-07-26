Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio con un gesto dolcissimo: "Mi vuoi sposare, di nuovo?" Il cantante napoletano ha sorpreso i fan (e la moglie) con una sorpresa ripresa in un video commovente nella ricorrenza del quarantasettesimo anniversario del suo matrimonio

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Quarantasette anni di matrimonio sono un traguardo davvero incredibile. A tagliarlo oggi in queste ore sono stati Nino D’Angelo e la moglie Annamaria, un uomo e una donna che hanno davvero condiviso un’intera vita insieme. Quando si sono conosciuti infatti, avevano 18 e 12 anni. Quando si sono sposati, giovanissimi, ne avevano 22 e 16. Fatti i conti è facile capire che davvero sono stati l’uno a fianco all’altra per una vita intera. Un evento da festeggiare nel migliore dei modi e anche con un gesto eclatante ma rivelatore di un innamoramento che, dopo quasi mezzo secolo, ancora è totale.

Nino D’Angelo, la sorpresa alla moglie in un video che fa impazzire i fan

Nino D’Angelo ha scelto infatti di festeggiare questo traguardo importantissimo per la sua famiglia in un modo particolare e che fosse davvero indimenticabile per lui e per la moglie. Il cantante napoletano ha anche scelto di condividere con i fan questo momento attraverso un video su Instagram che è diventato subito virale. "Oggi per noi è la festa dell’amore. Il nostro anniversario di matrimonio. 47 anni di una vita piena di noi" ha scritto il cantante a corredo di immagini che hanno commosso i follower.

Nel video si vede infatti Nino D’Angelo che si presenta davanti alla moglie Annamaria Gallo, ma non a mani vuote. Le si inginocchia davanti e le porge la fatidica scatolina, quella piccola, che vale tanto, quella che contiene un anello prezioso. Uno di quegli anelli che arrivano insieme alla domanda che fa anche Nino alla moglie: "Mi vuoi sposare?" E poi, ovviamente aggiunge: "Di nuovo?". La moglie appare genuinamente sorpresa e ovviamente commossa dal romantico gesto del marito e ci mette pochi secondi a dire un convinto "Sì".

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Un video che trasuda amore e che infatti viene sepolto da un diluvio di commenti di apprezzamento e anche di ammirazione per il gesto commovente che, dopo quasi 50 anni, il cantante ha voluto fare per ribadire quando quella scelta fatta mezzo secolo fa sia stata la scelta migliore, quella che gli ha cambiato in meglio la vita.

Come detto, Nino e Annamaria si sono innamorati che erano davvero due ragazzini, tanto che per superare la diffidenza dei genitori la loro storia iniziò con la classica fuitina. Il matrimonio arrivò nel 1979 quando Annamaria era ancora minorenne ma anche Nino era di poco più grande. Nonostante le resistenze iniziali delle famiglie il matrimonio si è rivelato lungo e felice, capace di resistere alle inevitabili tempeste e sfide della vita per uscirne ancora più forte. Da questo grande amore sono nati due figli: Vincenzo e Antonio che hanno reso i genitori anche da tempo nonni con la nascita dei nipoti Edoardo, Leonardo, Maya, Gaetano e Nino. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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