Nina Moric, il nuovo lavoro sorprendente dopo Tv e Fabrizio Corona: le sue mostre e le cifre (da capogiro) delle opere Nina Moric si è allontanata dalla tv e dalla moda e si sta ora concentrando sulla passione per l'arte. Ecco quanto valgono le sue opere

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Nina Moric continua a stare al centro del gossip, anche se da un po’ di tempo ha deciso di prendere le distanze sia dal mondo della tv che della moda. Qualche mese fa, la showgirl ha parlato ancora una volta dell’ex marito Fabrizio Corona e del figlio Carlos Maria. In più, si è parlato anche della sua partecipazione alla docu-serie Netflix Io sono Notizia, che parla appunto della vita dell’ex re dei paparazzi.

A parlare nuovamente di lei è stato ora Alberto Dandolo nella sua rubrica I buoni, i belli, i cattivi del settimanale Oggi. Pare che la modella abbia svoltato la sua vita e abbia deciso di dedicarsi ora all’arte contemporanea. Un settore in cui si sta specializzando sempre di più.

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Quanto valgono le opere d’arte di Nina Moric

Il settimanale Oggi ha quindi reso noto che l’ex moglie di Fabrizio Corona sarebbe ora diventata una pittrice, anche piuttosto affermata. Nina si sta infatti dedicato ora alla sua passione per l’arte e avrebbe iniziato ad esporre i suoi quadri in giro per l’Italia. Ad esempio, ha mostrato il suo operato durante una mostra tenutasi a Villa Govone, a Menaggio, sul Lago di Como.

Al momento le sue opere hanno un valore che oscilla tra i 3500 e i 16500 euro. Delle somme che le permettono sicuramente di vivere solo di arte. "Nella pittura riesco a esprimere tutta me stessa", ha dichiarato Nina Moric parlando proprio del valore terapeutico che ha sempre avuto l’arte nella sua vita. A proposito di amore, lei ha invece detto che l’unico uomo della sua vita è suo figlio Carlos Maria.

La storia d’amore tra Nina Moric e Fabrizio Corona

La modella ha avuto un’intensa storia d’amore con Fabrizio Corona, con cui è stata sposata dal 2001 al 2007. Dal loro legame è quindi nato, nel 2002, il figlio Carlos Maria che ha oggi 24 anni. Del giovane si è parlato molto negli ultimi anni, dato che lo stesso Corona ha confessato che il ragazzo è affetto dalla sindrome di Asperger.

"Un ragazzo straordinario" – ha detto lui – "Sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono". Corona ha anche ammesso che Carlos vive in comunità ma che continua a trascorrere molto tempo con la sua famiglia, tanto che ha un rapporto bellissimo con entrambi i genitori e anche con il fratellastro Thiago, il figlio che Fabrizio ha avuto con la compagna Sara Barbieri.

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