Nina Moric a pezzi: “Profonda tristezza”, la rivelazione choc sul doppio aborto e Fabrizio Corona Fabrizio Corona confessa l’aborto dei gemelli e svela verità molto forti: Nina Moric crolla tra lacrime e dolore, denunciando abuso e sfruttamento mediatico.

E’ uscita ieri, venerdì 9 gennaio, la docuserie Netflix incentrata sull’ex re dei paparazzi e il cui titolo è Fabrizio Corona – Io Sono Notizia. Come si può immaginare e come in molti si aspettavano, già dal primissimo episodio, non sono mancate rivelazioni davvero forti e scioccanti. Una in particolare, è davvero molto intima e delicata, e non riguarda solo lui ma anche l’ex moglie Nina Moric. Corona, infatti, ha svelato di aver costretto la supermodella ad abortire quando stavano insieme e questo ha riaperto una ferita alla Moric non del tutto rimarginata.

Nina Moric, la rivelazione choc sull’aborto nella docuserie Netflix di Corona

Proprio ieri, Netflix ha lanciato la docuserie Fabrizio Corona – Io Sono Notizia, e già nel primo episodio ha fatto confessioni intime che non riguardano solo lui. Racconta che prima della nascita del figlio Carlos Maria, Nina Moric era incinta, ma lui l’ha convinta ad abortire perché un figlio non rientrava ancora nei loro piani, soprattutto per motivi economici: "Questa cosa non l’ho mai raccontata a nessuno e non l’ha voluta mai raccontare lei a nessuno. È una ferita che lei a differenza mia si porta ancora dietro. Io non me la porto dietro. Però penso che sia una cosa di cui soffre, che rimpiange e che forse l’ha portata ad avere tutte le problematiche che ha oggi. Era proprio il momento in cui stavo iniziando a costruire tutta la mia attività lavorativa, basata anche sulla carriera della mia ex e guadagnavamo una marea di soldi. La mia vita sarebbe cambiata immediatamente. La convinsi ad abortire".

Corona ammette che questa scelta fu motivata dai soldi e che da quel momento nacque la sua ossessione per il denaro: "Era ancora presto per un figlio, che nel nostro progetto doveva venire almeno un anno e mezzo dopo. Dopo che avevamo costruito quello che dovevamo costruire. Io credo che la mia malattia e la mia ossessione per i soldi sia nata in quel momento, quando avevo la possibilità di vivere una vita meravigliosa. Ero convinto che una vita meravigliosa dovesse avere soprattutto dei lati materialisti e dovetti rinunciare a tutto questo perché non pensavo di essere all’altezza e non avevo abbastanza soldi. Da quel giorno, dopo l’aborto, incominciai a guadagnare tutti i giorni cifre esorbitanti per non ritrovarmi mai più in quella situazione in cui mi ero ritrovato".

Nina Moric ‘a pezzi’ dopo le parole di Corona: "Ho ucciso due bambini e non ne vado fiera"

Non abbiamo dovuto attendere molto per conoscere la reazione di Nina Moric alle parole di Corona poiché, nei primi due episodi della docuserie, è presente anche lei, confermando le dichiarazioni e piangendo ricordando eventi passati: "A volte si fanno errori perché… Si fanno errori e basta, senza giustificare i nostri errori. L’ha voluto lui, però alla fine io ho detto di sì. Quindi l’ho voluto anch’io. Che cosa c’è da parlare? Che ho ucciso due bambini? Sì, erano due gemelli, non ci sono più e non ne vado fiera. Però loro stanno meglio sicuramente. Volevo che mi fermasse, desideravo che mi fermasse. Poi non ne abbiamo più parlato. L’ha voluto lui, però l’ho fatto io alla fine. Lui gli ha dato anche i nomi, pur sapendo che stavo per ucciderli. E si vantava nei bar".

Le sue dichiarazioni hanno attirato molti nuovi follower sul suo profilo Instagram, ma Nina ha chiarito il suo punto di vista: "Oggi osservo questa ondata di follower con una profonda tristezza. È agghiacciante vedere come il degrado umano e l’abuso raccontati in una serie diventino un’esca per la curiosità. Quello che per qualcuno è stato un ‘capolavoro’ di marketing, per me è stato vissuto reale. Non sono qui per testimoniare l’orrore che vi attira, ma per difendere l’umanità che quel racconto ha cercato di cancellare. Chi cerca lo scandalo, cerchi altrove".

