Nina Moric contro Corona, lo sfogo sul figlio malato: "Sono l'unica a prendersene cura, Fabrizio è nullatenente" La modella croata torna ad attaccare l’ex compagno, accusandolo di essere un padre assente e di non contribuire alle spese del figlio Carlos. Ma lui non risponde.

Sembrava che tra Nina Moric e Fabrizio Corona fosse tornato un equilibrio, fragile ma reale, dopo anni di tensioni e di accuse reciproche. E invece, nelle ultime ore, la modella croata ha rotto nuovamente il silenzio sui social, raccontando una verità diversa da quella che appare nei video patinati dell’ex re dei paparazzi. Nina ha accusato Corona di essere un padre totalmente assente, lasciandola sola nella gestione di Carlos Maria, oggi ventitreenne, affetto da difficoltà psicologiche.

Le accuse di Nina Moric a Fabrizio Corona

"Da più di un anno sono l’unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito e tutte le spese, dalle cure mediche ai farmaci, dal cibo all’affitto, ricadono interamente su di me", ha scritto Nina sui social, chiaramente provata. Un messaggio che suona come una denuncia, ma anche come un grido d’aiuto. La showgirl, che in passato aveva già espresso amarezza verso l’ex marito, questa volta ha deciso di rendere tutto pubblico, senza filtri, parlando di ingiustizia e abbandono morale ed economico.

La verità di Nina Moric sull’assenza dell’ex nelle cure del figlio

Il tono delle sue storie Instagram è quello di una donna stanca, arrivata al limite. "Secondo la legge italiana e secondo qualsiasi principio di decenza, entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo. Eppure, in questo caso, suo padre Fabrizio Corona si dichiara nullatenente e rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità." Parole che pesano come macigni, soprattutto considerando il vissuto complesso di Carlos, che negli anni ha avuto un rapporto altalenante con il padre. "Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori. Lui non ha scelto la sua malattia, né questa condizione. Nessun genitore dovrebbe poter abbandonare i propri doveri legali e morali a prescindere dallo status, dalla ricchezza o dall’immagine pubblica", ha concluso Nina. Poi, la frase che più di tutte racchiude la sua esasperazione: "Parlo oggi perché il silenzio mi ha tolto la forza, la voce e la salute. Chiedo consapevolezza, responsabilità e giustizia."

Il silenzio pubblico di Fabrizio Corona

Dall’altra parte, Fabrizio Corona per ora non ha risposto pubblicamente alle accuse dell’ex moglie, e questo silenzio pesa quasi quanto le parole di Nina. Mentre la modella parla di sacrifici e di difficoltà quotidiane, lui continua a mostrarsi sui social in tutt’altra dimensione, condividendo video teneri con il piccolo Thiago, il figlio avuto da Sara Barbieri. Un contrasto che molti follower hanno notato e commentato con amarezza. In uno di quei video, Fabrizio sorride e scrive: "Con Carlos ho imparato a sopravvivere, con Thiago sto imparando a restare. Non sono un padre perfetto, non lo sarò mai. Ma sono presente, sono vero. Sono qui." Frasi che, rilette oggi, suonano quasi come una risposta indiretta alle accuse, ma che non bastano a placare le polemiche.

Due versioni di Fabrizio Corona

La realtà, come spesso accade, sembra divisa in due: quella raccontata da Nina Moric, fatta di sacrifici, silenzi e delusioni, e quella mostrata da Fabrizio Corona, fatta di sorrisi e di momenti familiari condivisi con un figlio piccolo che rappresenta forse per lui una nuova possibilità.

