Venezia 83, Nina Dobrev scortata fuori dal red carpet: scena surreale per la star di The Vampire Diaries L'attrice è stata fatta allontanare in fretta e furia dalla passerella al Lido, non celando un'espressione di puro sconcerto per il trattamento

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Spiazzamento totale e confusione, questo si legge sul volto di Nina Dobrev, attrice famosa per il ruolo di Elena Gilbert nella serie tv cult The Vampire Diaries, quando le è stato detto di allontanarsi in fretta dal red carpet dell’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Dobrev stava sfilando sulla passerella da pochi minuti quando un addetto alla sicurezza le si è avvicinato e le ha intimato di accelerare il passo per fare spazio a chi sarebbe venuto dopo. Una scena surreale che ovviamente non ha lasciati indifferenti i fotografi e i presenti.

Nina Dobrev costretta a lasciare il red carpet di Venezia 83: polemiche al Lido

Folla e fotografi presenti nei pressi del red carpet di Venezia 83 sono rimasti basiti quando un addetto alla sicurezza ha intimato a Nina Dobrev di affrettare il passo e lasciare in fretta la passerella. A nulla sono serviti i "Lasciala stare, è appena arrivata!", che urlato qualcuno. Dobrev è stata costretta ad allontanarsi, lasciando il red carpet senza nascondere un vistoso cipiglio di incredulità di fronte a quanto appena accaduto, un episodio sul quale ha con eleganza evitato di soffermarsi.

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Immagini che rischiano di fare il giro dei social e offrendo una pessima pubblicità alla kermesse cinematografica. Appare infatti del tutto inusuale che a un’attrice professionista di fama internazionale, invitata ufficialmente a partecipare alla kermesse e a sfilare in occasione della prima del film Ink di Danny Boyle, venga chiesto di affrettare il passo sullo stesso tappeto rosso che, nel corso degli ultimi anni soprattutto, a Venezia è stato concesso a centinaia di semi-sconosciuti.

Nina no, ma influencer e comparse da reality show, sì

Fa specie notare un trattamento del genere per una vera attrice, mentre lo spazio del red carpet è stato più volte ceduto negli anni a situazioni quantomeno grottesche e a teatrini creati ad hoc giusto per elemosinare interazioni sui social. A quanto pare, dopo proposte di matrimonio palesemente concordate e passerelle di influencer o meteore della tv con un curriculum limitato a qualche comparsata nei reality show, concedere qualche secondo in più a una star vera e propria appare cosa assai difficile.

Star che, per altro, stava percorrendo il red carpet di Venezia 83 tra gli applausi e le acclamazioni dei fan assiepati a pochi metri di distanza. Fan che giustamente ne stava riconoscendo il valore, basato sulle decine di film internazionali a cui ha preso parte, tra cui giusto di recente Bear Country con Russell Crowe, Aaron Paul, Teresa Palmer e Luke Evans. Per non parlare dei numerosi riconoscimenti collezionati nel corso della sua carriera: tre People’s Choice Awards su un totale di sei candidature, nove Teen Choice Awards e tre Young Hollywood Awards. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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