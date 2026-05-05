Nikita Perotti sposa Anastasia Kuzmina, choc a Ballando con le stelle: la proposta di nozze (sospetta) e la reazione di Andrea Delogu L'annuncio di nozze tra i due maestri di Ballando con le stelle riaccende i sospetti: amore vero o mossa studiata per sorprendere il pubblico?

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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nel giro di poche ore, Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina sono riusciti a catalizzare l’attenzione del pubblico con un video semplice ma enigmatico. Tutto nasce da una clip condivisa sui social, che ha immediatamente fatto il giro del web, in cui si vede lui fare una proposta di matrimonio a lei, lasciando i fan di Ballando con le stelle sospesi tra entusiasmo e scetticismo.

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina: la proposta che spiazza e il dolce "Sì"

Nel filmato, girato su una terrazza con vista su Roma, si vede Nikita Perotti avvicinarsi lentamente ad Anastasia Kuzmina, per poi inginocchiarsi e tirare fuori una scatolina rossa. Le parole non si sentono, ma il gesto è inequivocabile: una proposta di matrimonio, almeno in apparenza. Subito dopo, la reazione della ballerina è chiara, fatta di sorpresa e coinvolgimento emotivo. A rendere tutto ancora più intrigante è la didascalia scritta dai due che accompagna il video: "Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio". Una frase che, invece di chiarire, ha finito per alimentare ulteriormente il mistero, spingendo molti a chiedersi se si tratti davvero di una relazione tenuta nascosta o di una scelta di marketing. Questo perché fino a quel momento nessuno sapeva di un possibile legame tra i due, e l’assenza totale di segnali precedenti rende difficile credere a una storia d’amore tenuta segreta così a lungo senza che trapelasse nulla.

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I dubbi sulla relazione tra realtà e strategia

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Da un lato, c’è chi ha accolto la notizia con entusiasmo, convinto di trovarsi di fronte a un amore nato lontano dai riflettori; dall’altro, molti hanno espresso dubbi, ipotizzando che il video possa essere una trovata studiata a tavolino. Una sorta di strategia comunicativa, magari legata a un progetto televisivo, a uno spettacolo o persino a un’iniziativa musicale. Del resto, entrambi sono professionisti abituati al palcoscenico e alla costruzione di narrazioni visive efficaci, e una proposta di matrimonio potrebbe facilmente trasformarsi in un potente strumento promozionale. A rafforzare questa teoria c’è anche il fatto che, subito dopo la pubblicazione del video, i due non hanno fornito ulteriori spiegazioni, lasciando tutto in sospeso e contribuendo ad aumentare la curiosità.

Ballando con le stelle: La reazione dell’amica Andrea Delogu

A far pensare che invece sia tutto vero sarebbero invece i tanti commenti di felicitazioni da parte di figure anche molto vicine ai due ballerini. Tra questi, non è passato inosservato il commento di Andrea Delogu, che con Nikita Perotti ha condiviso un percorso molto intenso proprio a Ballando con le stelle. La conduttrice ha scritto: "Impazziscooooo! Io lancio i petali di rosa io lancio i petaliiiii". Un messaggio che molti hanno interpretato come un possibile indizio di autenticità della proposta, quasi a suggerire che dietro quel gesto ci sia davvero qualcosa di reale. Tuttavia, anche in questo caso, non sono arrivate conferme: Delogu non ha risposto alle domande degli utenti che, nei commenti, hanno provato a ottenere qualche dettaglio in più.

Indizi social che fanno pensare alle imminenti nozze

A complicare ulteriormente il quadro ci sono alcuni contenuti pubblicati poco prima del video. In un carosello di foto condiviso da Nikita Perotti con la didascalia "Questi giorni in giro con me", Anastasia Kuzmina compare in diversi scatti, segno che i due hanno trascorso molto tempo insieme. Allo stesso tempo, resta aperta la questione legata alla vita privata di Kuzmina. Fino al 2025, infatti, era legata ad Alessio Di Gennaro, ma da tempo i due non compaiono più insieme sui social. Anche in occasione del compleanno della ballerina, nessuna traccia del compagno, mentre era presente proprio Perotti.

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