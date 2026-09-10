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Nikita, la protagonista femminile che sconvolse il cinema negli anni '90: impossibile da collocare per chiunque, tranne che per Luc Besson

Azione pura, estetica pop e interpretazione viscerale: perché la storia dell'assassina reclutata dallo Stato resta il vertice della filmografia del regista francese

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist & Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Nikita di Luc Besson torna in home video con una nuova edizione 4K Ultra HD e stasera può essere anche rivistoin TV su IRIS alle 23:35. A più di trent’anni dall’uscita, il film con Anne Parillaud conserva intatta una parte della sua forza: dietro il thriller d’azione e l’estetica inconfondibile del regista c’è il ritratto di una donna costretta a reinventarsi come arma. Un’occasione per rivedere oggi uno dei film più importanti della prima fase della carriera di Besson.

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