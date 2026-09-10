Nikita, la protagonista femminile che sconvolse il cinema negli anni '90: impossibile da collocare per chiunque, tranne che per Luc Besson
Azione pura, estetica pop e interpretazione viscerale: perché la storia dell'assassina reclutata dallo Stato resta il vertice della filmografia del regista francese
Nikita di Luc Besson torna in home video con una nuova edizione 4K Ultra HD e stasera può essere anche rivistoin TV su IRIS alle 23:35. A più di trent’anni dall’uscita, il film con Anne Parillaud conserva intatta una parte della sua forza: dietro il thriller d’azione e l’estetica inconfondibile del regista c’è il ritratto di una donna costretta a reinventarsi come arma. Un’occasione per rivedere oggi uno dei film più importanti della prima fase della carriera di Besson.
-
Jurassic Park, il film che ha inventato il cinema moderno: 5 assurdità che nel 1993 nessuno ci aveva detto, rivelati ora dall'edizione in 4K
-
Venezia 83, Mohsen Gharaei lancia un allarme urgente sul collasso della società in Moragheb: "La casa non è più sicura" - Intervista
-
Venezia 83, i film che meriterebbero il Leone d'Oro da salvare nella watchlist: la Mostra è appena iniziata, ma l'arte è già alle stelle
-
La Rai punta sul gossip facile: Noemi Bocchi e figli d’arte a Ballando 2026. Il pubblico insorge, dove sono le Stelle?
-
Serpenti, Valeria Golino a Venezia 2026: "Mai sentita nel torto, ma forse il mio personaggio lo è". E Castellitto: "No, è simpatico. Diventerebbero ripugnanti se non li amassimo"
-
Venezia 83, 5 film in concorso che vi lasceranno a bocca aperta (ma non sempre per una buona ragione)