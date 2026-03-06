Clamoroso agli Oscar 2026: niente Red Carpet, cosa sta succedendo? A pochi giorni dall'edizione numero 98 della notte degli Oscar il tappeto rosso più famoso del mondo potrebbe sfumare clamorosamente

La 98esima edizione degli Oscar si avvicina, in programma tra il 15 e il 16 marzo sempre al Dolby Theatre di Los Angeles, ma a sorpresa gli organizzatori stanno valutando modifiche: tra queste, anche la riduzione o addirittura eliminazione del Red Carpet. La passerella di star e registi più famosa del mondo potrebbe clamorosamente essere cancellata. Il clima che accompagna la premiazione degli Academy Awards, infatti, non è il consueto. Ma, nello specifico, cosa c’è alla base di questa incredibile decisione?

Niente Red Carpet agli Oscar 2026: cosa sta succedendo?

Quello del tappeto rosso e della passerella di stelle e divi del cinema è senza dubbio uno dei momenti più attesi all’interno del programma della Notte degli Oscar. Attori e attrici sfilano davanti ai fotografi per essere immortalati nei loro appariscenti abiti, in attesa di presenziare alla premiazione più famosa e riconosciuta del mondo del cinema e facendo impazzire i social con classifiche e commenti sul look migliore. Ma quest’anno, a sorpresa, le cose potrebbero essere clamorosamente diverse.

Secondo indiscrezioni circolate negli Stati Uniti e riportate da Page Six, l’Academy starebbe riflettendo sulla possibilità di modificare l’ingresso delle star al famoso Dolby Theatre di Los Angeles. Niente Red Carpet agli Oscar 2026, quindi, o comunque in forma ridotta. Questa potrebbe essere una delle possibilità, dettate anche e soprattutto dal contesto geopolitico in cui ci troviamo attualmente e dalla guerra che sta coinvolgendo al momento gli Stati Uniti e il Medio Oriente. Dopo i bombardamenti di Trump all’Iran e la conseguente controffensiva, il contesto mondiale è decisamente delicato e proprio per questo la grande sfilata di abiti da sogno potrebbe risultare stonata. Troppa leggerezza mentre il mondo è in fiamme, questo il timore degli organizzatori della serata. Tra le opzioni al vaglio anche una che comporterebbe un ingresso "più discreto" delle star, per ridurre lo spettacolo senza rinunciare completamente alla rituale accoglienza degli ospiti.

I film e le star più attesi alla Notte degli Oscar 2026

A guidare la serata sarà Conan O’Brien, che tornerà alla conduzione della cerimonia, pronto a portare il suo stile ironico sul palco del Dolby Theatre, ma anche tanta commozione nel tradizionale segmento dell’In Memoriam, che quest’anno vedrà l’addio di grandissimi nomi, come James Van Der Beek e Catherine O’Hara. Secondo i rumors, sul palco saliranno Demi Moore, Javier Bardem e Kumail Nanjiani. Accanto a loro potrebbero apparire anche Chris Evans, Maya Rudolph e Chase Infiniti.

Tra i più attenzionati e in odore di statuetta, senza dubbio la coppia Leo DiCaprio e Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra, uno come miglior attore protagonista e l’altro per la miglior regia e il miglior film. Proveranno a fargli lo sgambetto Ryan Coogler e Michael B. Jordan, rispettivamente regista e protagonista di Sinners. Quasi certa la vittoria di Jessie Buckley come miglior attrice protagonista per Hamnet, diretto da Chloé Zhao, a sua volta in concorso come miglior film.

