Nicolò Filippucci a Sanremo 2026, quanti anni ha e perché è famoso: lo ‘scandalo’ ad Amici 24
Dal talent di Maria De Filippi al palco dell’Ariston per la categoria Giovani: scopriamo di più sul cantante che ha conquistato tutti tra Rai e Mediaset.
La finale delle Nuove Proposte, in onda nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026, vedrà protagonisti due giovani talenti della musica italiana: Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Nato il 30 maggio 2006 a Castiglione del Lago e cresciuto a Corciano in provincia di Perugia, Nicolò Filippucci ha iniziato a cantare e suonare la chitarra quando era molto piccolo, prendendo parte anche al coro di bambini del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Crescendo ha iniziato a partecipare a diversi concorsi canori, riuscendo ad arrivare anche alla finale nazionale del Cantagiro. La vera svolta è però arrivata nel 2024 partecipando al talent Amici di Maria De Filippi, che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico fino ad arrivare sul palco dell’Ariston: ecco tutti i dettagli.
Nicolò Filippucci, il percorso ad Amici e le rivolte per l’eliminazione
Nel 2024, a soli 18 anni, Nicolò Filippucci ha lasciato il liceo scientifico Galileo Galilei all’ultimo anno per partecipare alla 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante è riuscito a conquistare pubblico e professori fin da subito, arrivando di conseguenza alla fase serale del programma nella squadra di Anna Pettinelli e Debora Lettieri.
Nicolò è poi stato eliminato nel corso della semifinale di Amici, aggiudicandosi il premio Estathé Zero. Per la prima volta nella storia del programma, l’eliminazione di Nicolò ha scatenato una vera e propria protesta da parte dei fan. Tantissime persone si sono scagliate sul web manifestando il grande malcontento per l’esclusione del cantante, per poi organizzare una vera e propria protesta fuori dagli studi di Amici a poche ore dalla finale.
Nicolò Filippucci a Sanremo 2026 con Laguna
Dopo questa esperienza televisiva, Nicolò ha ripreso gli studi diplomandosi al liceo scientifico, e ha continuato a creare musica pubblicando il primo EP Un’ora di follia a maggio 2025. Alla fine dell’anno Nicolò è stato scelto per partecipare a Sanremo Giovani con il brano Laguna, riuscendo ad arrivare sul palco dell’Ariston in gara per le Nuove Proposte durante il Festival di Sanremo 2026.
Il cantante ha quindi battuto in semifinale i cantanti Blind, El Ma & Soniko, e si prepara ora ad affrontare la finale delle Nuove Proposte che lo vedrà sfidare la cantante Angelica Bove. La sua canzone, Laguna, parla di una delusione d’amore e della fine di una relazione: racconta la tristezza e il senso di smarrimento che spesso seguono una rottura, proprio il momento in cui non è facile comprendere i propri sentimenti.
