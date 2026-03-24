Nicolò Filippucci, la svolta dopo il boom a Sanremo 2026: cos'ha in programma l'ex Amici L'ex di Amici, dopo aver trionfato nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026, è in uscita con un brano che parla di emozioni autentiche.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Il conto alla rovescia è iniziato: il 27 marzo 2026 segna un nuovo capitolo per Nicolò Filippucci che, dopo la vittoria a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, torna con il singolo ‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore‘, brano che non è solo una nuova uscita, ma anche la porta d’ingresso verso il suo primo album ‘Un posto dove andare‘, atteso il 10 aprile per Warner Records Italy. Coordinate pop moderne, un’anima luminosa e immediata, sintetizzatori e tocchi di synth–pop, per questo pezzo che si distingue per un sound fresco, costruito anche grazie alla produzione di Starchild.

Ma è soprattutto nel testo che emerge nettamente l’identità di Filippucci: uno sguardo giovane, ironico e spontaneo sulle relazioni e sul bisogno universale di emozioni autentiche, anche a 19 anni. Il titolo stesso gioca con un luogo comune per ribaltarlo con leggerezza, trasformandolo in una riflessione sulle aspettative sentimentali e sul desiderio di sentirsi raccontati. Il risultato è una canzone che sa essere immediata senza risultare superficiale, capace di intercettare l’energia dei diciannove anni e di trasformarla in musica accessibile ma personale.

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Nicolò Filippucci, dopo il singolo un album e un concerto a Milano: le date

Il singolo ‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore‘ di Nicolò Filippucci anticipa un progetto più ampio, ‘Un posto dove andare’, disco che promette di esplorare diverse sfumature sonore e narrative. Non un album monocorde, ma un percorso fatto di contrasti: leggerezza e introspezione, istinto e ricerca artistica. Dopo il primo EP e una serie di esperienze che lo hanno portato rapidamente sotto i riflettori — dalla scuola di Amici fino alla vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 — il cantante sembra ora pronto a consolidare una propria cifra stilistica.

L’uscita dell’album sarà seguita da un momento cruciale: il primo concerto ufficiale. Il 13 aprile, infatti, l’artista salirà sul palco dei Magazzini Generali con lo show ‘La prima volta insieme’, prodotto da Magellano Concerti. Un debutto che ha il sapore di un rito di passaggio: portare dal vivo non solo il nuovo singolo, ma l’intero universo sonoro del disco, davanti a un pubblico che lo ha già visto crescere rapidamente negli ultimi mesi, e che ora lo attende prendersi la scena tutto da solo.

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