Nicolò Filippucci, dopo Sanremo ecco il nuovo album: lo 'sguardo' a Cesare Cremoni e la telefonata di Maria De Filippi
Dopo la vittoria a Sanremo nelle Nuove Proposte, e i complimenti di Maria, il cantante è ora pronto a debuttare con un nuovo disco: ecco i dettagli.
Nicolò Filippucci, classe 2006, è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico partecipando ad Amici 24 e distinguendosi come uno dei talenti emergenti di maggiore successo. A seguire, ha poi sorpreso tutti vincendo nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. E questo è stato solo l’inizio di una carriera senza dubbio brillante, che in questi giorni vede Nicolò alle prese con l’uscita del suo nuovo album intitolato Un posto dove andare. E proprio nel presentare questo nuovo progetto discografico, il cantante si è lasciato andare a qualche piccola rivelazione, compresa la reazione di Maria De Filippi alla sua vittoria a Sanremo: ecco cosa ha detto.
Nicolò Filippucci, da Amici a Sanremo: il messaggio di Maria De Filippi
Nicolò ha iniziato a suonare la chitarra a soli 7 anni, e due anni più tardi è entrato a far parte del coro delle voci bianche del conservatorio Morlacchi di Perugia. Dopo aver raggiunto, nel 2023, la finale del NYCanta a New York, la vera svolta è arrivata partecipando alla 24esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La popolarità del programma ha permesso a Nicolò di far conoscere il suo talento al grande pubblico, fino ad approdare sul palco dell’Ariston conquistando la vittoria anche nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Lui stesso ha rivelato che, tra i tanti messaggi ricevuti dopo il trionfo, non è mancato nemmeno quello di Maria De Filippi. "Ci siamo sentiti, era contenta e mi ha fatto i complimenti".
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Nicolò Filippucci, il nuovo album e lo stile "cremoniniano"
Proprio in questi giorni, Nicolò Filippucci si prepara a presentare dal vivo negli instore il suo ultimo progetto musicale, ovvero l’album Un posto dove andare. "Ogni brano ha un luogo, fisico o emotivo, in cui rispecchiarsi. È un disco molto autobiografico: racconta chi sono e anche il mio passato. Il tema centrale resta l’amore. Mi sto scoprendo giorno dopo giorno: è un processo in evoluzione, che mi dà la possibilità di sperimentare. È un lavoro molto variegato. Ho provato a muovermi anche verso territori un po’ più distanti da me. Restano pop, ma rappresentano qualcosa di diverso rispetto a prima. Sento di avere una strada abbastanza definita, che è quella del pop, ma dentro ci sono tante possibilità. È un percorso per scoprire davvero chi sono", ha raccontato il cantante, come riportato da Leggo.
All’interno del nuovo album troviamo anche "Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore", un brano che all’ascolto ricorda un po’ l’ultimo Cesare Cremonini. A tal proposito, Nicolò ha dunque rivelato che si tratta di una scelta assolutamente voluta. "Sì, c’è anche una reference, devo dire. Io poi sono un grande fan di Cesare. Abbiamo sperimentato sotto questo punto di vista, volevamo fare qualcosa di diverso rispetto a quello che faccio di solito. Siamo riusciti a trovare una mia chiave di lettura su questo genere ‘cremoniniano’".
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