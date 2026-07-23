Nicolò Filippucci: "I social vanno insegnati anche a scuola". La proposta del vincitore di Sanremo Il cantante ex Amici reduce dal trionfo nella sezione Nuove Proposte del Festival ha parlato del ruolo del web e della sua carriera al Giffoni Film Festival

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nicolò Filippucci dice la sua. Il cantante ex Amici, reduce dal trionfo nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, si è raccontato senza filtri al Giffoni Film Festival parlando di tantissimi temi, dal ruolo dei social per le nuove generazioni fino a una riflessione sulla propria carriera. E mentre i fan si scaldano contro chi esprime critiche sul suo ultimo album, scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Nicolò Filippucci al Giffoni: "Serve educazione ai social anche nelle scuole". L’incontro tra musica, web e futuro

La musica come spazio di libertà espressiva e i social network come strumenti da utilizzare con responsabilità. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Nicolò Filippucci durante l’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival, dove l’artista ha condiviso riflessioni personali sul proprio percorso e sul rapporto con il pubblico più giovane. Per il cantante, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo e da un periodo di grande esposizione mediatica, la musica rappresenta ancora oggi un linguaggio privilegiato: "La musica oggi è l’unico strumento che ti permette di dire quello che vuoi". Rispondendo alle domande dei giovani presenti, Filippucci si è soffermato anche sull’impatto dei social media, riconoscendone le grandi potenzialità ma invitando a un utilizzo più consapevole. "Sono un ottimo mezzo per farsi pubblicità e mostrare chi si è, che sia su Instagram o TikTok, tramite cover o la propria musica, ma ti espongono al grande pubblico, possono essere un’arma a doppio taglio: vanno usati con estrema cautela, soprattutto tra i più giovani. Ciò che si pubblica online resta nel tempo". Da qui la proposta di introdurre un percorso formativo dedicato nelle scuole: "Ci dovrebbe essere un’educazione all’uso dei social, anche nelle scuole, perché se usati bene sono strumenti potentissimi e utilissimi".

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Da Amici alla vittoria di Sanremo: il racconto di Filippucci

Nel corso dell’incontro, Nicolò Filippucci ha ripercorso anche le tappe principali della propria carriera, iniziata con la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, esperienza che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico e di costruire le basi del suo percorso artistico. Il successo ottenuto successivamente, culminato con la vittoria al Festival di Sanremo, ha rappresentato una svolta importante, senza però cancellare le incertezze che accompagnano il mestiere dell’artista. "C’erano tante paure, prima fra tutte quella di non essere abbastanza. Le paure per il futuro ci sono ancora oggi: ogni giorno è un’incognita per il nostro lavoro e per la vita in generale" ha spiegato. Nonostante questo, il messaggio rivolto ai ragazzi è stato improntato all’ottimismo e alla determinazione, con l’invito a non rinunciare ai propri obiettivi: "Fare di tutto per raggiungere i propri traguardi e a portare avanti i propri ideali e valori".

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