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Nicolò Filippucci, la situazione è diventata insostenibile: oggi basta una critica per essere odiati, ma a rimetterci sono sempre gli artisti

La creator e giornalista Giusy Palombo di Libero Magazine si rivolge direttamente all'ex allievo di Amici: "Una critica onesta vale più di cento applausi fatti per paura dei fan".

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Due anni fa ero tra chi difendeva Nicolò Filippucci ad Amici. Oggi il suo progetto discografico non mi convince e l’ho detto apertamente. Il risultato? Una valanga di insulti, accuse e perfino auguri di morte nei messaggi privati. Questo, però, non è un video contro Nicolò.

Il caso Nicolò Filippucci e i fandom che non accettano il dissenso

Questo video è una riflessione su un fenomeno molto più grande: quando il tifo sostituisce il confronto, i fandom smettono di sostenere gli artisti e iniziano a proteggerli da qualsiasi opinione diversa.

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