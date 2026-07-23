Nicolò Filippucci, la situazione è diventata insostenibile: oggi basta una critica per essere odiati, ma a rimetterci sono sempre gli artisti
La creator e giornalista Giusy Palombo di Libero Magazine si rivolge direttamente all'ex allievo di Amici: "Una critica onesta vale più di cento applausi fatti per paura dei fan".
Due anni fa ero tra chi difendeva Nicolò Filippucci ad Amici. Oggi il suo progetto discografico non mi convince e l’ho detto apertamente. Il risultato? Una valanga di insulti, accuse e perfino auguri di morte nei messaggi privati. Questo, però, non è un video contro Nicolò.
Il caso Nicolò Filippucci e i fandom che non accettano il dissenso
Questo video è una riflessione su un fenomeno molto più grande: quando il tifo sostituisce il confronto, i fandom smettono di sostenere gli artisti e iniziano a proteggerli da qualsiasi opinione diversa.
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