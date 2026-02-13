Nicolò Filippucci, la carriera dell'ex di Amici decolla: dopo Sanremo 2026, pronto il primo concerto 'tutto suo' Il giovanissimo artista sarà in gara al Festival tra le Nuove Proposte con il brano 'Laguna', ma ad aprile è già tutto pronto per il suo primo live.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Sono mesi elettrizzanti per Nicolò Filippucci. L’ex di Amici, classe 2006, sta vivendo un periodo decisivo per la sua carriera musicale. Dopo aver partecipato alla 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi, infatti, il giovane cantautore italiano ha conquistato uno dei posti disponibili per salire sul palco di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte. All’Ariston gareggerà contro Angelica Bove, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, con la canzone Laguna, una power ballad emotiva che parla di ricordi e lotte interiori, con un’intensità vocale e interpretativa che ha colpito tanto il pubblico quanto la critica. Il brano, ovviamente, anticipa anche il nuovo progetto discografico di Filippucci, atteso per la primavera, quando il giovanissimo artista si prenderà per la prima volta anche un palco tutto suo.

Nicolò Filippucci, da Amici all’Ariston fino al primo concerto a Milano

Dopo la partecipazione ad Amici e la vittoria di Sarà Sanremo, che gli consentito di conquistare un passo tra le Nuove Proposte del 76esimo Festival della canzone italiana, per Nicolò Filippucci la strada verso il successo si fa sempre più scintillante. Dopo l’avventura all’Ariston, dove lo vedremo esibirsi con il suo brano ‘Laguna’, il ventenne ha già annunciato (con grande emozione) l’arrivo del suo primo concerto ufficiale da protagonista, che si terrà lunedì 13 aprile ai Magazzini Generali di Milano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il live, intitolato ‘La prima volta insieme’, è prodotto da Magellano Concerti e segna una tappa fondamentale nel percorso di Filuppucci, dopo una serie di performance come opening act e festival estivi di grande visibilità. Non solo una prima grande data personale, ma anche l’occasione di consolidare il rapporto con un pubblico che lo ha sostenuto fino a qui, e che non hai mai smesso di seguirlo sin dall’esperienza in tv ad Amici. Il concerto nel cuore della città meneghina arriva in un anno che il cantante stesso ha definito "magico", tra Sanremo, l’uscita del nuovo progetto discografico e il debutto ufficiale su un palco tutto suo, momenti intensi ma ricchi di gratitudine e crescita personale, come aveva anche sottolineato lui stesso.

Potrebbe interessarti anche