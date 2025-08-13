Nicolò De Tomassi, chi è il nuovo compagno di Belen: il link con De Martino e il sogno realizzato col padel
Tutte le curiosità sul nuovo uomo nella vita della conduttrice: dalle attività imprenditoriali in cui è coinvolto, al legame con l'iconico ex di Belen.
Il mondo del gossip si accende ancora una volta intorno a Belen Rodriguez. Nelle ultime settimane, il nome di Nicolò De Tommasi è spuntato più volte tra le pagine dei settimanali, alimentando curiosità e domande. Poco si sapeva di lui fino a ora, ma le prime indiscrezioni hanno già tracciato un profilo ben preciso, fatto di sport, amicizie particolari e un legame che, per vie traverse, riconduce a Stefano De Martino.
Belen Rodriguez eNicolò De Tommasi: un incontro fortuito
Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Belen e Nicolò si sarebbero conosciuti di recente, durante una vacanza in Sardegna, grazie a un gruppo di amici comuni. L’occasione è stata una gita in barca, tra chiacchiere, bagni e momenti di relax. Da lì, i due sembrano non essersi più persi di vista, alimentando le voci su una possibile nuova storia. Mentre le foto scattate in Sardegna mostrano sorrisi e momenti di complicità, Nicolò sembra intenzionato a mantenere un profilo basso. Tra un torneo e una giornata al mare, l’estate 2025 segna per lui l’inizio di un periodo di grande attenzione mediatica. Che sia solo un’avventura estiva o qualcosa di più, il tempo lo dirà, ma intanto il suo nome è già entrato a far parte del racconto glamour della stagione.
Chi è Nicolò De Tommasi, nuovo compagno di Belen
Romano, classe 1988, Nicolò De Tommasi è il proprietario del Padel Park Roma, un circolo sportivo fondato insieme all’imprenditore Giovanni Formilli Fendi. Un progetto nato con l’idea di offrire non solo campi da gioco ma anche spazi dove trascorrere il tempo libero, unendo sport e socialità. Negli ultimi anni, il club ha conquistato un posto di rilievo tra gli appassionati, fino a raggiungere la Serie B lo scorso febbraio. Laureato in Architettura alla Sapienza, De Tommasi ha scelto un profilo riservato: social privati, poche apparizioni pubbliche e un’attenzione concentrata sulla sua attività e sulla passione per il padel. Tra i suoi contatti spiccano nomi noti, come Matteo Berrettini, segno di quanto il suo giro sia legato al mondo dello sport di alto livello.
Il legame di Nicolò con Stefano De Martino
Un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti riguarda i legami di De Tommasi con l’attuale compagna di Stefano De Martino, Caroline Tronelli, e con suo fratello Francesco. Si racconta che tutti si siano incontrati recentemente a Porto Cervo, in un clima apparentemente disteso nonostante la situazione potesse risultare imbarazzante. Un incrocio di conoscenze che rende la storia ancora più interessante.
